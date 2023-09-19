威爾士預防跌倒和教育的重要性

在威爾士，預防跌倒正在成為公共衛生措施的重點。 在威爾斯國家跌倒預防工作小組的幫助下，Age Cymru 等組織正在努力提高兒童和成人的認識並教育他們如何識別和預防跌倒風險。

80 歲的 Euronwydd Godwin 從樓梯上摔下來導致肺部刺穿、腦血栓和多處骨折。 在昏迷了一個多月後，她決心在護理與維修中心的支持下重新獲得獨立，護理與維修中心為她提供了必要的小工具來幫助她獨立生活。

根據國家跌倒和虛弱臨床負責人英格辛格 (Inger Singh) 博士介紹，威爾斯有 4,000 多例髖部骨折和 20,000 多例骨頭骨折。 這些傷害不僅對個人產生重大影響，也對醫療服務造成負擔。 然而，隨著骨折聯絡服務的引入，後續骨折的風險可以降低 35-40%。

預防跌倒的一大挑戰是克服與承認跌倒相關的恥辱。 為了解決這個問題，Age Cymru 正在與威爾斯各地的學校合作，教育兒童了解跌倒的風險以及如何幫助預防家庭事故。 透過互動網頁和識別典型家庭中的危險等練習，孩子們正在學習寶貴的技能，以確保自己和親人的安全。

威爾士一直在努力預防跌倒，但近年來已經取得了進展。 目標是確保威爾斯各地都能獲得骨折聯絡服務和早期幹預，以減少未來骨折的可能性。

資料來源：BBC 威爾士