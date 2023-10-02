用通用線性調頻質量分析黑洞合併

黑洞神秘迷人，仍然是科學家著迷的課題。 德國海德堡理論研究所（HITS）的研究人員有了一個有趣的發現：黑洞的合併會產生一種獨特的「啁啾」噪音，這種噪音出現在兩個通用頻率範圍內。 這項發現對於我們理解黑洞及其形成具有重要意義。

重力波於 2015 年首次被發現，開闢了天文學的新領域，並於 2017 年獲得了諾貝爾物理學獎。這些波是由黑洞碰撞和合併等災難性事件產生的。 透過分析黑洞合併期間發出的線性調頻訊號的頻率級數，科學家可以計算“線性調頻質量”，即合併黑洞的組合質量的表示。

先前的假設認為任何質量的黑洞都可以合併。 然而，HITS 團隊開發的模型表明，一些黑洞具有標準質量，會產生普遍的啁啾聲。 普遍的線性調頻質量的存在不僅揭示了黑洞的形成，而且還提供了對超新星、核和恆星物理以及宇宙加速膨脹測量的見解。

雙星系統中恆星的包絡剝離在黑洞的形成中起著至關重要的作用。 當恆星與其伴星交換質量時發生的這個過程對這些恆星的演化有重大影響。 經歷包層剝離的恆星更有可能在超新星中爆炸，並且由此產生的黑洞表現出普遍的質量，正如 HITS 團隊進行的模擬所預測的那樣。

對合併黑洞的觀測揭示了它們的啁啾質量分佈的有趣特徵。 分佈中似乎存在一個間隙，並且在大約 8 和 14 個太陽質量處出現峰值，這與 HITS 團隊預測的普遍啁啾聲一致。 這些特徵為黑洞的形成提供了寶貴的見解。

此外，這項研究展示了質量大得多的黑洞的存在，這表明並非宇宙中所有的黑洞都具有與我們銀河系中發現的黑洞相同的質量。 這種差異可以歸因於這些黑洞起源的恆星化學成分的差異。

宇宙線性調頻質量的發現為進一步探索黑洞及其特性開啟了令人興奮的可能性。 隨著更多的觀測，科學家希望對這些神秘的宇宙實體的形成和演化有更深入的了解。

來源：

– 海德堡理論研究所 (HITS)

–雅培等人，2021