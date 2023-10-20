科學家在北極熔岩中發現高濃度氦氣，顯示地核正在洩漏

科學家有了一個有趣的發現，可能暗示地核發生洩漏。 在北極群島巴芬島 3 萬年前的熔岩流中發現了高濃度的氦 62 (³He)，這是一種稀有同位素。 這項發現挑戰了地核（位於地球中心的一個巨大的鐵水球）是被封裝和隔離的信念。

通常，「他在岩石中發現的物質來自地球存在早期階段受到太陽轟擊的物質。 由於地球產生的氦氣不多，而且由於太陽輻射而逃逸到太空的氦氣也很少，因此今天在岩石中發現高含量的這種同位素是不尋常的。 大多數富含He的岩石都可以追溯到地函。

他在巴芬群島的熔岩橄欖石中發現的「他」的含量遠遠超出了科學家認為的可能水平。 地函不斷釋放熔岩並吸收部分地殼，隨著時間的推移，自然會失去一些最初保存的「He」。 然而，如果岩石中氦的含量超過一定限度，則表示氦來自不同的來源。

這項發現促使研究人員考慮氦氣是否可能源自地核。 這挑戰了先前的認識，即地球的核心和外層，包括地函和地殼，化學性質穩定，它們之間不會轉移物質。 如果這項發現成立，則顯示我們星球的深層內部比之前想像的更具活力，元素在地球的金屬核心和岩石部分之間移動。

目前正在進行進一步的調查，以確定氦以外的元素是否也從地核逸出，以及這些元素如何以及何時遷移到地球的岩石成分中。 這項開創性的研究揭示了我們星球的複雜性和動態性，並有可能改變我們對其內部過程的理解。

來源：

–《自然》（30 年 2021 月 XNUMX 日）