來自地球的高能量電子與月球上水的形成有關

夏威夷大學馬諾阿分校的行星研究人員最近領導的一項研究揭示了有關月球水起源的突破性發現。 研究人員發現，地球等離子體片中的高能量電子在月球表面的侵蝕過程中發揮重要作用，可能有助於水的形成。 他們的發現發表在《自然天文學》雜誌。

月球上水的濃度和分佈對於了解月球的形成和發展至關重要。 此外，這項發現可能有助於揭示月球永久陰影區域中發現的水冰的起源。

地球的磁場被稱為磁層，保護我們的星球免受太空天氣和太陽有害輻射的影響。 太陽風和磁層之間的相互作用產生了一條細長的磁尾，稱為等離子體片，其中含有高能量電子和離子。 這些粒子可能來自地球和太陽風。

先前的研究重點是太陽風中的高能量離子對月球等天體的空間風化的影響。 然而，這項新研究強調了來自地球的高能量電子在月球表面侵蝕過程中的作用。 研究人員分析了印度月船一號任務期間從月球礦物學繪圖儀獲得的遙感數據，以研究月球穿過地球磁尾時水形成的變化。

令人驚訝的是，觀測結果表明，地球磁尾中水的形成與月球在磁尾外部時受到太陽風轟擊時相似。 這表明可能存在與太陽風不直接相關的額外形成過程或新水源。 研究人員推測，高能量電子的輻射可能是造成這些效應的原因。

地球和月球在水形成和表面演化方面的關聯仍未完全了解。 進一步的研究，包括美國太空總署阿耳忒彌斯計畫下的月球任務，將有必要監測月球穿過地球磁尾的各個階段的等離子體環境和月球極地表面的水存在。

來源：

– 夏威夷大學馬諾阿分校，自然天文學