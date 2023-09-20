為地震做準備：您需要了解什麼

概要：

地震可能會意外發生並造成重大損害和人員傷亡。 雖然美國的某些地區發生地震的風險較高，但每個人都必須做好準備。 本文概述了地震準備工作以及盡量減少地震影響所需採取的重要步驟。

地震可能發生在任何地方，美國的一些地區，包括阿拉斯加、加利福尼亞、夏威夷、俄勒岡、波多黎各、華盛頓和密西西比河谷，被認為是高風險地區。 然而，對於所有地區的個人來說，為可能發生的地震做好準備至關重要。

地震準備工作的第一步是製定應急計畫。 這包括在您的家中或工作場所確定安全的地方，以便您在地震期間可以躲避。 教育自己和您的家人在地震中該怎麼做，例如“趴下、掩護和抓住”，其中包括趴在地上，在堅固的家具下尋找掩護，然後抓住直到震動停止。

準備好應急包也很重要。 該套件應包括基本用品，例如水、不易腐爛的食物、急救箱、手電筒、電池和電池供電的收音機。 此外，請考慮固定在地震期間可能掉落並造成傷害的重型家具和物體。

定期檢查您的房屋是否有地震期間可能造成危險的結構漏洞，例如牆壁或地基的裂縫。 如果您懷疑有任何結構性問題，請尋求專業建議。

最後，隨時了解您所在地區的地震活動。 利用當地新聞媒體、地震監測網站和行動應用程式等資源接收更新和警報。 熟悉社區的疏散路線和緊急避難所。

總之，無論您住在哪裡，為地震做好準備都至關重要。 透過制定應急計劃、組裝應急包、保護周圍環境並隨時了解情況，您可以最大程度地減少地震的影響並保護自己和親人。

定義：

– 地震：地面突然劇烈震動，通常由地球表面下方的構造板塊運動所引起。

– 應急計畫：緊急情況下應遵循的一套準則和程序。

– 應急包：緊急情況下所需的基本用品和資源的集合。

– 疏散路線：緊急情況下用於安全離開某個區域的預先決定的路線。

來源：

– “為地震做準備。” 聯邦緊急事務管理局。