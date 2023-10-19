空氣中粉塵量增加，聯合國呼籲加強沙塵暴與氣候變遷研究

聯合國報告稱，2022年全球空氣中沙塵量將增加。這一增加歸因於非洲中西部、阿拉伯半島、伊朗高原和中國西北部等多個地區的排放量增加。 聯合國世界氣象組織（WMO）呼籲對氣候變遷如何加劇沙塵暴熱點進行更多研究。

根據世界氣象組織的《氣載沙塵公報》，氣溫升高、乾旱、蒸發增加和土地管理不善等人類活動導致沙塵暴的發生。 這些活動降低了土壤濕度，為沙塵暴的形成創造了有利條件。

世界氣象組織年度報告審查了沙塵暴的發生率和危害及其對社會的影響。 報告顯示，2022年全球塵埃表面年平均濃度略高於2021年。去年這一數字為每立方公尺13.8微克，而2021年為每立方公尺13.5微克。

報告強調，每年約有 2,000 億噸灰塵進入大氣，影響空氣質量，使數千公里外地區的天空變暗。 這些沙塵暴對經濟、生態系統、天氣和氣候有重大影響。 雖然有些灰塵是自然現象，但很大一部分是由於水和土地管理不善造成的。

值得注意的是，公報詳細列出了2022年的三起重大事件。3,500月，北非西班牙和葡萄牙上空發生了異常沙塵暴，每小時峰值濃度超過每立方米50微克，遠遠超過歐盟每日XNUMX微克的限值。 XNUMX月，中東和美國東部經歷了嚴重的沙塵暴，影響了能見度和農田。

世界氣象組織主席佩特里·塔拉斯強調了沙塵暴對健康、交通和農業的不利影響，並強調需要進一步研究沙塵暴與氣候變遷之間的關係，而這一關係相對而言尚未被探索。 世界氣象組織呼籲在全球範圍內實施天氣災害早期預警系統，並將沙塵暴預報技能和預警服務相結合，以減輕氣候變遷日益惡化的影響。

來源：

– 聯合國世界氣象組織（WMO）

– WMO 氣載塵埃公告