GJ 1132 b 的透射光譜：JWST 觀測的新見解

詹姆斯韋伯太空望遠鏡（JWST）對岩石行星大氣層的搜尋主要集中在凌日 M 矮星的行星上。 這些行星提供了有利的行星與恆星的尺寸比，從而增強了大氣特徵的探測。 然而，由於大氣特徵的訊號強度相似以及 JWST 的單次凌日性能，需要進行多次觀測才能證實任何發現。

在最近的一項研究中，研究人員使用 JWST NIRSpec G1132H 儀器展示了對岩石行星 GJ 395 b 的兩次凌日觀測。 這些觀測涵蓋 2.8-5.2 μm 的波長範圍，旨在揭示地球的大氣成分。 先前使用哈伯太空望遠鏡 WFC3 儀器進行的觀測並沒有得出結論性的結果，無論是大氣層還是無特徵光譜的證據相互矛盾。

JWST 資料顯示兩次造訪之間存在顯著差異。 在一次凌日過程中，光譜與以 H2O 為主的大氣一致，並含有微量的 CH4 和 N2O。 或者，該訊號可能歸因於未被掩蔽的星黑子的恆星污染。 另一方面，第二次凌日期間所獲得的光譜顯得毫無特徵。 兩次訪問均不支持先前報告的 GJ 1132 b 大氣中存在 HCN。 兩次訪問之間觀察到的差異不能用大氣變化或儀器效應來解釋。

重要的是，研究人員還分析了凌日恆星光譜，沒有發現兩次訪問之間恆星不均勻性變化的證據，兩次訪問之間的時間間隔僅 8 天。 此外，未發現儀器系統效應有顯著差異。 觀察到的差異最合理的解釋是影響資料分析的隨機雜訊。

這些新的觀測結果為 GJ 1132 b 的透射光譜提供了寶貴的見解，並強調了與檢測和表徵岩石系外行星大氣相關的挑戰。 與 JWST 和其他未來天文台的進一步研究將繼續擴大我們對系外行星族群中存在的多樣化大氣的理解。

來源：

– astro-ph.EP (arXiv:2109.03140)