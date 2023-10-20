都市化會推動植物進化嗎？ 研究城市熱島對葉色變化的影響

城市化改變了地球上大片土地，創造了被稱為城市環境的人造棲息地。 這些環境對其居民施加了選擇性壓力，包括暴露於形成城市熱島的保溫表面。 雖然先前的研究已經探討了城市熱應激對動物進化的影響，但其對植物的影響在很大程度上仍未被探索。

為了彌補這一研究空白，日本千葉大學副教授 Yuya Fukano 領導的研究小組研究了城市熱島如何影響酢漿草（一種俗稱匍匐酢漿草）的葉子顏色。 這種植物的葉子顏色多種多樣，從綠色到紅色，在世界各地的城市和非城市空間中都有發現。 先前的研究表明，這些顏色變化起到了保護植物免受環境壓力的進化適應作用，葉子中的紅色素被認為可以減輕熱和光引起的損害。

透過在城市和非城市地區進行局部、景觀和全球尺度的實地觀察，研究人員發現，匍匐酢漿草的紅葉變種常見於城市地區不透水的表面附近，而綠葉變種則在城市地區占主導地位。綠色空間。 這種地理模式在全球範圍內都是一致的，證實了都市化與匍匐酢漿草葉色變化之間的關聯。

進行了進一步的實驗來量化這些葉子顏色變化的適應性益處。 結果表明，紅葉變種在高溫下表現出優異的生長速度和更高的光合效率，而綠葉變種在較低溫度下生長旺盛。 紅葉變種表現出更高的抗逆性，在植物密度較低的城市地區更具競爭力，而綠葉變種則在鬱鬱蔥蔥的綠色地區蓬勃發展。

遺傳分析表明，O. corniculata 的紅葉變種可能是從祖先的綠葉植物多次進化而來。 這項研究為城市地區的持續演變提供了寶貴的見解，並強調了了解植物對城市熱島的適應對於永續作物生產和生態系統動態的重要性。

需要進一步研究探索葉色以外的其他植物性狀，以全面了解植物對城市熱島的適應。

資料來源：Yuya Fukano 等人，從綠色到紅色：城市熱壓力驅動葉子顏色演變。 科學進展（2023）。 DOI：10.1126/sciadv.abq3542（千葉大學）