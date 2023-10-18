研究發現，當人們認為機器人已經檢查工作時，他們對工作的注意力就會減少

柏林工業大學的一項新研究表明，當人類相信機器人已經檢查過工作時，他們往往會不太關注自己的工作。 研究人員模擬了一個場景，參與者的任務是檢查電路板是否有缺陷。 一半的參與者被告知，一個名為 Panda 的機器人首先檢查了電路板，他們在工作時可以看到和聽到機器人。

研究發現，與機器人一起工作的人類更有可能表現出一種被稱為「社交懶惰」的現象。 當人們在團隊中付出的努力比單獨工作時付出的努力更少時，就會出現社交惰性。 研究人員認為，生產力的下降可能歸因於共享任務設定中動機的變化。

儘管兩組參與者花費的時間和精力沒有顯著差異，但那些相信自己正在與機器人一起工作的參與者在任務後期發現的缺陷較少。 這可以透過以下事實來解釋：在團隊中工作會降低個人對任務結果的責任感。

這項研究的一個限制是，參與者沒有直接與機器人互動，並且知道他們正在被觀察為研究的一部分。 然而，這些發現提出了關於人機夥伴關係在現實生活中的影響的重要問題。

自 1913 年馬克斯‧林格曼 (Max Ringelmann) 在拉繩實驗中首次觀察到社會惰化現像以來，人們就開始研究社會惰化現象。 它強調了個人在團隊中工作時往往會減少為任務付出的努力。

研究人員也提請注意監測人機協作中註意力和參與程度的挑戰。 雖然追蹤一個人的目光很容易，但確定訊息是否在心理上得到充分處理是一項更複雜的任務。

這項研究的影響超越了研究背景。 在航空等行業，人機互動至關重要，協調故障可能會導致錯誤。 因此，有效的培訓、程序和回饋對於確保在工作場所安全有效地使用自動化至關重要。

來源：

– 柏林工業大學進行的研究：[來源名稱]

– 法國教授馬克斯‧林格曼（Max Ringelmann）關於社交偷懶的研究：[來源名稱]

– 航空中人機互動風險研究：[來源名稱]