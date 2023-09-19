探索生物計算的倫理應用

生物計算曾經是科幻小說中的概念，現在已成為現實。 隨著這項技術的不斷進步，考慮倫理影響並負責任地研究和應用它非常重要。 包括 DishBrain 發明者在內的一群國際專家與生物倫理學家和醫學研究人員合作解決這個問題。

主要作者、Cortical Lab 首席科學官 Brett Kagan 博士強調，在將生物神經系統與矽基板整合時需要更宏觀的方法。 雖然類智力行為的潛力是有希望的，但必須確保可持續的進步。

牛津大學實踐倫理學 Uehiro 系主任朱利安·薩武列斯庫 (Julian Savulescu) 教授強調，迫切需要確定在當今技術背景下什麼是意識或人類的實際答案。 該論文承認，描述意識或智慧的方法有多種，每種方法對基於生物學的智慧系統都有不同的影響。

生物計算機的道德地位也受到質疑。 論文引用了哲學家傑里米·邊沁 (Jeremy Bentham) 的觀點，他認為推理或溝通的能力不是決定因素，而是承受痛苦的能力。 僅僅展示類人智能並不一定會賦予基於生物的電腦道德地位。

雖然該論文並非旨在回答有關生物計算機的所有倫理問題，但它提供了一個起始框架，以確保負責任的研究和應用。 也提到了 DishBrain 帶來的倫理挑戰和機遇，特別是在提高我們對癲癇和癡呆等疾病的理解方面。

生物計算的潛在影響是巨大的，因為它提供了比傳統矽計算更節能的替代方案。 超級電腦消耗數百萬瓦的能量，而人腦僅消耗 20 瓦。 透過探索生物運算，我們可以解決與 IT 產業碳排放相關的環境問題。

總之，本文為生物計算領域的倫理考量提供了基礎。 它強調了負責任的研究和應用的必要性，同時也強調了該技術帶來的潛在好處和挑戰。

資料來源：Cortical Labs，《生物技術進展》（可依要求提供論文）