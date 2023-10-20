紅矮星周圍地球大小的行星比較常見嗎？ 也許不會

考慮到地球是唯一已知的宜居行星，對潛在宜居系外行星的搜尋通常集中在地球大小的世界。 最近令人興奮的是在TRAPPIST-1 系統中發現了七顆地球大小的行星圍繞著一顆紅矮星運行，這導致人們猜測，與類太陽恆星相比，此類行星在紅矮星周圍可能更常見。 然而，新的研究表明事實並非如此。

尋找系外行星的工作從 NASA 的開普勒太空望遠鏡開始，該望遠鏡發現了近 5,000 顆系外行星，還有數千顆正在等待確認。 開普勒的初步發現表明，宜居帶中地球大小的系外行星在 M 矮星（紅矮星）周圍更為普遍。 然而，隨著時間的推移，人們對開普勒數據的準確性產生了懷疑。

最近由亞利桑那大學蓋倫·伯格斯滕撰寫的題為“開普勒 M 星與 FGK 星的宜居帶中沒有證據表明存在更多地球大小的行星”的研究挑戰了先前的假設。 它強調，即使對於 M 型矮星，對宜居帶中地球大小的行星的可靠探測仍然難以實現。

開普勒旨在觀測類太陽恆星周圍的地球大小的行星，但機械故障中斷了其長期監測，無法進行徹底的調查。 因此，研究人員不得不依靠開普勒有限的數據來估計紅矮星周圍地球大小行星的出現。 先前的研究顯示這些行星的數量很大，但新的研究表明開普勒的結果並不準確，使得估計的發生率不可靠。

透過利用精確測量恆星特性的蓋亞航天器，該研究表明開普勒的許多恆星比之前認為的更大、更熱。 蓋亞改進的數據暴露了開普勒結果的不準確性，並進一步破壞了地球大小的行星在紅矮星周圍更常見的假設。

雖然這項研究對先前的估計提出了挑戰，但值得注意的是，由於探測紅矮星周圍凌日的困難，尋找類地行星具有挑戰性。 此外，考慮到潛在的高輻射水平和不穩定的大氣層，紅矮星的宜居性仍然是一個不確定的議題。

關於地球大小的系外行星、不同類型的恆星及其宜居帶，還有很多東西需要了解。 隨著更準確的數據的出現以及科學家們進行進一步的研究，我們的理解將不斷加深。 確定紅矮星和類太陽恆星周圍地球大小的行星在宜居帶中的普遍程度的探索仍在繼續。

來源：

– 「沒有證據顯示開普勒 M 星與 FGK 星的宜居帶內存在更多地球大小的行星」（《天文學雜誌》，arxiv.org）