海龜化石揭示了 XNUMX 萬年前的 DNA 殘留物

科學家在六百萬年前的海龜化石遺骸中發現了 DNA 殘留物，並取得了非凡的發現。 這塊化石於 2015 年在巴拿馬海岸發現，與坎普氏麗龜和橄欖麗龜屬於同一屬。 這項發現意義重大，因為在古代脊椎動物化石中很難找到遺傳物質。 這項研究發表在《古脊椎動物學雜誌》上，揭示了坎氏麗龜和橄欖麗龜所屬的鱗龜屬的演化歷史。

該化石雖然不完整，但展示了保存完好的骨細胞，稱為骨細胞。 其中一些細胞仍然含有完整的細胞核，它們對某些化學溶液有反應，使科學家能夠檢測 DNA 的殘留物。 雖然古代遺跡中 DNA 保存並不常見，但在可追溯到 XNUMX 萬年前的標本中已經發現了殘留物。 新發現的海龜化石是顯示類似DNA殘留的最古老的脊椎動物化石。

坎普麗龜和橄欖麗龜是兩種最小的海龜品種，成年龜體重在 75 至 100 磅之間。 它們以其獨特的築巢行為而聞名，尤其是阿里巴達現象，即數千隻雌性同時上岸產卵。 由於棲息地喪失、漁具兼捕和非法收集蛋等威脅，這兩個物種都面臨保育挑戰。

在海龜化石中發現的 DNA 殘留物這一非凡發現為進一步研究古代生物分子殘留物開闢了可能性。 研究人員希望未來的進步能對小片段 DNA 進行定序，以深入了解這些古代生物的演化關係和分子演化。

（資料來源：史密森熱帶研究所《古脊椎動物學雜誌》）

定義：

1.骨細胞：負責維持骨組織的骨細胞。

2. DNA：去氧核糖核酸，一種攜帶生物體發育和功能遺傳指令的分子。

3. 屬：生物分類中的分類等級，表示一組密切相關的物種。

4. Arribada：一種大規模築巢現象，某些海龜品種的數千隻雌性會同時上岸產卵。

5. 兼捕：漁具中非故意捕獲的非目標物種。