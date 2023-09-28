在海龜化石中發現 6 萬年前的 DNA 殘留物

研究人員在大約 6 萬年前生活的海龜化石遺骸中發現了 DNA 殘留物。 這項發現意義重大，因為在如此古老的脊椎動物化石中鑑定遺傳物質是罕見的。 該化石於 2015 年在巴拿馬加勒比海岸出土，含有保存完好的骨細胞，稱為骨細胞。

儘管化石僅部分完整，甲殼相對完整，但研究人員能夠識別出一些骨細胞的細胞核中存在 DNA 殘留物。 值得注意的是，研究人員並沒有提取DNA，而是辨識了細胞核中DNA的痕跡。

這項發現為了解海龜的演化史提供了見解。 該化石屬於鱗龜屬，該屬包括兩種現存的海龜：坎普氏龜和橄欖龜。 坎普麗龜以其三角形的頭部和略呈鉤狀的喙而聞名，主要發現於墨西哥灣。 橄欖麗龜與坎普麗龜非常相似，分佈範圍較大，可見於太平洋、印度洋和大西洋的熱帶地區。

該化石代表了鱗龜屬中已知最古老的成員，揭示了其進化歷史。 儘管由於遺骸不完整，無法識別特定物種，但 DNA 殘留物的存在為未來的分子演化研究提供了有價值的資訊。

這項發現使得帶有 DNA 殘留物的脊椎動物化石數量有限。 此前，人們在暴龍和短脊龍等恐龍化石中發現了 DNA 殘留物，其歷史可以追溯到數百萬年前。 據報道，古代昆蟲中也存在 DNA 殘留物。

雖然 DNA 容易腐爛，但某些保存條件可以使其在化石中存活。 隨著這一領域研究的進展，科學家最終可能能夠對古代遺跡中的小片段 DNA 進行定序，並進一步了解不同物種的演化關係。

資料來源：路透社