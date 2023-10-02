研究發現，20 世紀的商業捕鯨導致鯨魚遺傳多樣性喪失

俄勒岡州立大學的研究人員最近進行的一項研究揭示了商業捕鯨對當今鯨魚族群遺傳多樣性的持久影響。 該研究將從南大西洋南喬治亞島廢棄捕鯨站附近發現的鯨魚骨頭中提取的 DNA 樣本與當代鯨魚族群的 DNA 進行比較。 研究人員發現了藍鯨和座頭鯨母體 DNA 譜系喪失的強力證據。

母系血統對於鯨魚的文化記憶至關重要，包括代代相傳的進食和繁殖地點的知識。 母系血統的喪失意味著這種重要知識的喪失。 這項研究結果發表在《遺傳期刊》上，揭示了商業捕鯨的嚴重後果。

南喬治亞島位於福克蘭群島東南部約 800 英里處，從 20 世紀初到 1960 世紀 2 年代一直是多個捕鯨站的所在地。 在此期間，南半球有超過 175,000 萬頭鯨魚被殺害，其中南喬治亞島附近有 XNUMX 頭鯨魚被殺。 該島至今仍見證著這場屠殺，島上散落著許多保存完好的鯨魚骨頭。

雖然自從商業捕鯨停止以來，南大西洋的鯨魚數量已開始恢復，但南喬治亞島附近的鯨魚目擊事件仍然很少，這表明局部滅絕的可能性。 鯨魚消失了六年顯示文化記憶的喪失，目前少量的鯨魚有可能重新發現它們歷史上的覓食地。

該研究分析了從南喬治亞島發現的鯨魚骨頭中提取的 DNA，重點關注座頭鯨、藍鯨和長鬚鯨。 雖然這些鯨魚的遺傳多樣性仍然很高，但研究人員發現藍鯨和座頭鯨族群中母體 DNA 譜系缺失。 然而，由於可用性有限，他們無法檢測南半球長鬚鯨捕鯨前和捕鯨後 DNA 樣本之間多樣性的差異。

鑑於某些鯨魚物種的壽命可達 100 歲，現今的鯨魚很可能在捕鯨時代就已經存在。 隨著這些鯨魚的死亡，母系血統有進一步喪失的風險。 因此，保存現有鯨魚族群的遺傳訊息至關重要。

該研究強調了了解過去和保存遺傳訊息的重要性。 隨著氣候變遷導致氣溫上升，南喬治亞島鯨魚骨頭中的 DNA 可能會隨著時間的推移而退化。 無限期地保存這段遺傳歷史將有助於研究人員重建鯨魚族群的歷史，並了解過去捕鯨活動的真正影響。

資料來源：俄勒岡州立大學海洋哺乳動物研究所