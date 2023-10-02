商業捕鯨對鯨魚遺傳多樣性的持久影響

俄勒岡州立大學的一項研究表明，20 世紀的商業捕鯨不僅顯著減少了鯨魚的數量，而且對當今倖存鯨魚的遺傳多樣性產生了長期影響。 研究人員將南喬治亞島廢棄捕鯨站附近發現的鯨骨 DNA 與當今鯨魚族群的 DNA 進行了比較。 研究發現了強有力的證據，證明藍鯨和座頭鯨母體 DNA 譜系的喪失，這些譜系通常與代代相傳的進食和繁殖地點等文化記憶有關。

南喬治亞島位於南大西洋，是多個捕鯨站的所在地，這些捕鯨站從世紀之交到 1960 世紀 2 年代一直在運作。 在此期間，南半球有超過 175,000 萬頭鯨魚被殺害，其中南喬治亞島附近有 100 頭鯨魚被殺。 島上仍然散落著鯨魚骨頭，其中一些已有 XNUMX 多年的歷史，這提供了屠殺規模的證據。

儘管自從商業捕鯨停止以來，南大西洋的鯨魚數量已開始恢復，但南喬治亞島周圍的鯨魚目擊事件仍然很少。 這表明當地人口可能已被消滅或局部滅絕。 鯨魚的覓食地已經消失了 60 年，這顯示文化記憶的喪失。 然而，現在有跡象表明鯨魚正在重新發現這個棲息地並返回該地區。

該研究分析了在南喬治亞島發現的座頭鯨、藍鯨和長鬚鯨骨骼中的 DNA。 雖然鯨魚的遺傳多樣性仍然很高，但有跡象顯示藍鯨和座頭鯨族群的母系 DNA 譜係正在喪失。 保存這些鯨魚的遺傳訊息至關重要，以防止隨著剩餘鯨魚的衰老和死亡而進一步喪失母系血統。

這項研究提供了對鯨魚族群遺傳歷史的見解，並強調了了解過去捕鯨活動影響的必要性。 它也引發了人們對由於氣候變遷導致氣溫上升而導致鯨魚骨頭中的DNA可能退化的擔憂。 無限期地保存這段遺傳歷史對於未來的研究和保育工作至關重要。

資料來源：俄勒岡州立大學 [未提供 URL]