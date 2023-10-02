Messier 31 中發現的可能新星

摘要：在梅西耶 31（也稱為仙女座星系）中發現了一顆可能的新星。 這項發現是虛擬望遠鏡專案團隊在對 Messier 31 和 Messier 33 進行持續調查時發現的。 這顆新星於 1 年 2023 月 250 日首次被發現，使用的是 4.5mm-f/XNUMX 天文儀拍攝的影像。 後續觀察證實了光源的存在，並顯示它比發現時稍微亮一些。 現在需要光譜學來明確確定這個瞬態物體的性質。

當虛擬望遠鏡專案的團隊將新捕獲的影像與幾週前拍攝的存檔影像進行比較時，發現了 Messier 31 中可能的新星。 此瞬變天體位於仙女座星系的西南部，座標為赤經：00 40 29.67，赤緯：+40 51 41.4。 其震級估計為 R=17.9。

為了驗證這是否是一個已知物體，團隊搜尋了各種目錄，但在該位置沒有找到任何來源。 這導致他們將這次瞬變歸類為 M31 中可能的新星，並將其報告給中央天文電報局 (CBAT)。

在第二天晚上進行了進一步的觀察，證實了光源的存在，並顯示它比最初觀察到的稍微亮一些。 使用 C14 機器人單元拍攝的高解析度影像清楚地將瞬變與附近的恆星區分開來。 一個動畫將 2 月 11 日的圖像與 2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日的圖像進行了比較，突出顯示了瞬變的外觀。

為了明確確定該物體的性質，需要光譜學。 只要這個來源仍然可見，團隊就計劃繼續觀察和研究它。

來源：虛擬望遠鏡項目