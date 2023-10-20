南極海洋動物的消失：氣候與海平面之謎

最近的一項研究揭示了 390 至 385 億年前發生在南極的海洋動物神秘失蹤事件。 這項研究為氣候和海平面變化對海洋生態系統的深遠影響提供了新的見解。

在早中泥盆紀時期，岡瓦納超大陸位於南極附近，包括今天的非洲、南美洲和南極洲的部分地區。 與我們現在與南極洲聯繫在一起的冰冷景觀相反，這片古老的陸地經歷了溫暖的氣候和更高的海平面，導致了大規模的洪水。

長期以來，科學家對馬爾維諾克斯霍桑生物群的出現和隨後的消失感到困惑，馬爾維諾克斯霍桑生物群是一群在較冷的水域中繁衍生息的海洋動物。 這個群體由各種類型的貝類組成，其中許多現已滅絕。 經過兩個世紀的神秘感之後，研究的主要作者卡梅倫·佩恩·克拉克博士解釋說，這些動物的起源和消失終於被解開了。

為了研究這一現象，研究人員收集並分析了大量化石數據。 透過利用先進的分析方法，他們仔細檢查了古代岩石層，每層都包含其獨特的化石記錄。 分析顯示有 7 到 8 個不同的層，顯示海洋動物多樣性逐漸下降。

在將這些層與古代環境數據和全球溫度記錄進行比較後，研究人員得出了令人震驚的發現。 他們發現海洋物種多樣性下降與海平面波動和氣候變遷之間有強烈的相關性。 正是在全球變冷階段，馬爾維諾克斯霍桑生物群蓬勃發展。 較涼爽的條件使這些動物受益於兩極附近的環極熱障，得以專業化。 然而，隨著氣溫開始上升，馬爾維諾克斯霍桑動物消失了，為更適合溫暖水域的物種讓路。

這段時期海平面的變化可能打破了天然的海洋屏障，使溫暖的赤道海水能夠滲透到南極。 因此，這些溫水物種占主導地位，標誌著馬爾維諾克斯霍桑海洋生物的滅亡。 馬爾維諾克斯霍桑生物群的消失導致極地生態系統的崩潰是災難性的、不可逆轉的。

佩恩-克拉克博士將此描述為「390 億年前的謀殺之謎」。 研究結果表明，海平面和溫度變化的綜合影響是引發這次滅絕事件的主要因素。 雖然這一特殊事件與早中泥盆世時期已知的滅絕事件同時發生，但研究人員缺乏準確的年齡推論。

了解極地環境和生態系統對海平面和溫度變化的敏感性至關重要，特別是考慮到當前的生物多樣性危機。 該研究強調了極地地區發生的變化的永久性。 這些發現凸顯了保護和保存這些脆弱生態系的迫切性。

來源：

– 研究主要作者、金山大學演化研究所的 Cameron Penn-Clarke 博士。