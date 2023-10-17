在單分子層次與生物分子結合的聚醣的直接成像

馬克斯普朗克固態研究所的有機化學家團隊與蒂賓根大學和哥本哈根大學的研究人員合作，開發了一種顯微鏡方法來捕捉與生物分子結合的聚醣的圖像。 聚醣是參與各種生物過程的碳水化合物，通常存在於細胞表面。 這項發表在《科學》雜誌上的研究展現了單分子層次成像技術的突破。

聚醣在蛋白質折疊中發揮著至關重要的作用，並且由於其在生物過程中的重要性而被廣泛研究。 在這項研究中，研究人員使用電噴霧技術將與脂質和蛋白質分子（稱為糖胺聚醣和糖綴合物）結合的聚醣推到銀和銅表面上。 這允許使用掃描穿隧顯微鏡對分子進行直接成像。

透過採用這項技術，研究團隊能夠識別聚醣鏈內的特定單醣，並深入了解聚醣在蛋白質主鏈上的方向和附著位置。 科學家也透過捕捉與黏蛋白蛋白結合的氧連接聚醣的圖像來展示這種成像方法的應用，這可能有助於檢測早期癌症生物標記。

這種新穎的成像技術在各種研究工作中具有巨大的潛力，包括鑑定未知的醣脂和醣蛋白。 在單分子層面上可視化聚醣的序列和位置的能力為了解這些碳水化合物在生物過程中的結構特性和功能作用提供了有價值的見解。

資源： Kelvin Anggara 等人，在單分子層次直接觀察與蛋白質和脂質結合的聚醣，《科學》(2023)。 DOI：10.1126/science.adh3856