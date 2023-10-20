雙核釕配合物可實現高選擇性光催化二氧化碳還原

筑波大學的研究人員開發了一種雙核釕 (Ru) 複合物，可作為將二氧化碳轉化為一氧化碳 (CO) 的高效光催化劑，在再生能源領域取得重大進展。 這項突破為解決化石燃料枯竭和應對全球暖化帶來了巨大希望。

與植物的光合作用過程類似，將太陽能轉化和儲存為化學能對於應對環境挑戰至關重要。 該團隊利用Ru雙核配合物強大的光催化特性實現了高效的CO2還原反應，使得CO的選擇性超過99%。

為了進行實驗，將含有Ru雙核配合物作為光催化劑和犧牲還原劑的二甲基乙醯胺和水的混合物在CO450氣氛中暴露於中心波長為2 nm的光下。 10小時後，所有還原劑被消耗，CO2成功轉化為CO。

研究人員確定該反應在450 nm處的最大量子產率為19.7%。 值得注意的是，即使氣相中的初始 CO2 濃度降至 2%，光催化 CO1.5 還原仍以顯著的效率進行。 這表明幾乎所有引入的CO2都可以轉化為CO。

新開發的Ru雙核配合物的穩定性增強歸因於所用配體的強螯合作用。 此配合物的兩個 Ru 配合物部分參與光敏化，進一步增強其在反應條件下的穩定性。

研究人員的目標是進一步增強釕絡合物的催化活性，以創建一個能夠有效驅動二氧化碳還原過程的反應系統，即使在相當於地球大氣的較低二氧化碳濃度的情況下也是如此。

這項研究為利用太陽能將二氧化碳轉化為增值化學品開闢了新的可能性，並為應對碳排放的負面影響提供了一種有前景的方法。

資料來源：美國化學會雜誌