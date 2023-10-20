魔鬼彗星：接近地球的巨大天體訪客

在廣闊的夜空中，捕捉流星雨和罕見彗星飛掠的壯麗美景對於天文愛好者來說是個有益的體驗。 雖然流星雨可能經常發生，但彗星的出現卻非常罕見。 然而，如果您對天體奇觀感興趣，請在您的日曆上標記 2024 年，因為一顆名為 12P/Pons-Brooks 的巨大彗星將近距離接近地球，這會讓您驚嘆不已。 這顆巨大的彗星因其獨特的角狀形狀而被稱為魔鬼彗星，它比珠穆朗瑪峰大得多。

根據《Live Science》報導，21 年 2024 月 12 日，30P/龐斯-布魯克斯彗星將非常接近地球。 這個天體訪客的大小約為 5 公里，由冰、塵埃和氣體的混合物組成——冷岩漿。 這顆彗星最近於 7 月 20 日至 69 日噴發，露出了其獨特的一對角。 這次噴發標誌著自 XNUMX 月 XNUMX 日以來的第二次噴發，此前該噴發經歷了 XNUMX 年的休眠期。 目前，魔鬼彗星正在前往內太陽系的途中，正朝著最接近太陽的方向前進。

在近距離接近時，肉眼可以看到魔鬼彗星，不過使用望遠鏡可以增強視野。 值得注意的是，儘管它的名字不祥，專家向我們保證，這顆彗星不會對地球構成威脅。 在與我們的星球相遇後，這顆彗星將繼續前往太陽系外緣的旅程，直到 2095 年才從我們的視野中消失。

12P/龐斯-布魯克斯或魔鬼彗星的發現歸功於天文學家讓·路易斯·龐斯(Jean-Louis Pons)，他於12 年1812 月20 日首次發現它。這顆彗星以其活躍的冰火山而聞名，是已確定的XNUMX 顆彗星之一的持續火山活動。 一些專家甚至將其形狀與《星際大戰》系列電影中標誌性的千歲鷹號太空船進行比較。

來源：

– 生活科學