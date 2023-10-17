巨大的「有角」彗星衝向地球

科學家們有了一個驚人的發現，這可能會為 2020 年增添末日色彩。 一顆巨大的彗星，尺寸是珠穆朗瑪峰的三倍，已經爆炸，現在正在飛向地球。 這顆彗星被稱為 12P/Pons-Brooks，是一顆低溫火山彗星，也稱為冷火山。 它的直徑達到驚人的 18.6 英里，相當於一座小城市的大小。

這次爆炸事件發生在5月XNUMX日，標誌著這個星際冰塊在過去四個月內第二次噴發。 英國天文學協會發現了這次爆炸，他們觀察到彗星由於其彗髮（彗髮是圍繞其核心的氣體雲）反射的光而顯得更加明亮。

爆炸導致彗星上形成了“角”，類似於有角生物的形狀，甚至類似於《星際大戰》中的千年隼太空船。 這些角的形成原因尚未確定，但專家推測可能與彗核的奇特形狀有關。

儘管其軌跡令人震驚且外觀不祥，但 12P/Pons-Brooks 並沒有立即構成威脅。 預計它將在 2024 年 2095 月到達距離地球最近的點，變得肉眼可見。 之後，它將被彈射回太陽系，直到XNUMX年才會返回。

這顆彗星並不是唯一一顆具有爆炸傾向的彗星。 12P 是已知的 20 顆擁有活躍冰火山的彗星之一。 另一個著名的例子是 29P/Schwassmann-Wachmann，它最近發生了 12 年來最大規模的噴發，向太空釋放了約 1 萬噸冷岩漿。

雖然一顆巨大彗星衝向地球的前景可能聽起來令人震驚，但科學家向我們保證，目前還沒有必要驚慌。 這一天體事件提供了一個觀察和研究彗星穿過太陽系的絕佳機會。

來源：

– 生活科學

– 科學時報

– 太空天氣檔案

– SpaceReference.org