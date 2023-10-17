由於冷卻劑洩漏，國際太空站太空行走推遲

由於國際太空站瑙卡多功能實驗室模組上的備用散熱器發生冷卻劑洩漏，原定的太空行走已推遲到今年稍後。 9 月 XNUMX 日發現的冷卻劑洩漏已被制止，但工程師需要更多時間來分析情況並防止任何微量物質進入內部系統。

儘管冷卻劑對船員來說無毒或無害，但專家們正在努力防止設備退化。 太空行走的延遲並不影響太空站的運作。 相反，另一次太空行走定於 30 月 XNUMX 日進行。 在這次太空行走中，美國太空總署太空人 Loral O'Hara 和 Jasmin Moghbeli 將承擔各種維修任務，例如拆除故障的電子箱和更換滾動軸承組件。

這次太空行走將是兩位太空人的第一次太空漫步。 除此之外，洛拉·奧哈拉(Loral O'Hara) 和歐空局宇航員安德烈亞斯·摩根森(Andreas Mogensen) 將於今年晚些時候進行一次太空行走，稱為“美國太空行走90」。這項任務將包括從太空站外部收集樣本以分析微生物。 他們還將更換高清攝影機，並為未來的太空行走進行維護工作。

此外，Roscosmos 太空人 Oleg Kononenko 和 Nikolai Chub 仍計劃於 25 月 XNUMX 日進行太空行走。 他們的任務包括安裝合成雷達通訊系統和部署奈米衛星來測試太陽帆技術。 此外，他們還將檢查並拍攝 Nauka 模組上洩漏的備用散熱器。

Expedition 70 號機組人員一直忙於為這些太空行走做準備，執行各種任務，例如維修太空服和進行貨物操作。 這些準備工作凸顯了在國際太空站上維護和進行營運的挑戰和重要性。

來源：

–美國宇航局