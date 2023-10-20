印度洋發現珊瑚礁白化最深層的證據

科學家在印度洋取得了突破性的發現，發現了有史以來最深的珊瑚礁白化證據。 這項證據是在超過 90 公尺的深度發現的，意義重大，因為它揭示了珊瑚礁受到損害的嚴重程度，而珊瑚礁對於海洋生態系統的健康至關重要。

普利茅斯大學研究人員在《自然通訊》上發表的一項研究發現，位於印度洋海面以下 90 多公尺的珊瑚礁區域出現了大範圍的白化，某些地區高達 80% 的珊瑚礁受到影響。 這種損害可歸因於印度洋海水溫度上升 30%。

這一令人驚訝的發現與先前的觀點相矛盾，即更深的珊瑚對海洋變暖的抵抗力更強。 該研究的首席研究員菲爾·霍斯古德博士表達了他的驚訝之情，他說：“世界各地相似深度的珊瑚礁很可能面臨類似氣候變遷的風險。”

研究人員在研究中印度洋時利用水下機器人和衛星產生的海洋學數據。 在 2019 年 XNUMX 月的一次研究巡航中，他們使用配備攝影機的遙控水下航行器觀察到了更深珊瑚礁中珊瑚白化的最初跡象。 這種白化是由溫躍層加深引起的，溫躍層的溫度隨著深度的變化而迅速變化，這與類似於厄爾尼諾現象的區域氣候模式有關，並因氣候危機而進一步加劇。

雖然受影響的珊瑚礁的某些部分在 2020 年至 2022 年間已顯示出恢復的跡象，但科學家強調加強深海監測工作的緊迫性。 預計中光珊瑚可以彌補淺水珊瑚的損害，但事實證明它們也很脆弱。

印度政府數據顯示，過去幾十年裡，熱帶印度洋的海洋暖化顯著上升，1年至1951年海面溫度（SST）平均上升約攝氏2015度。 這種變暖的速度為每十年 0.15 攝氏度。

這項發現強調需要立即採取行動應對氣候變遷並保護全世界的珊瑚礁。 應加強監測力度，了解受損程度，並為這些脆弱的生態系統制定有效的保育策略。

來源：

– 自然通訊（研究）

– 普利茅斯大學（研究機構）

– 印度政府數據