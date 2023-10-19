印度洋發現的最深的珊瑚礁白化證據

普利茅斯大學科學家進行的一項新研究揭示了印度洋海面以下近 300 英尺的珊瑚礁上已知最深的珊瑚白化證據。 當溫度、營養物質或光線變化等壓力因素導致珊瑚排出其組織中的蟲黃藻時，就會發生珊瑚白化，導致珊瑚變白。 珊瑚白化最常見的原因是氣候變遷導致的海洋溫度升高。

中光珊瑚生態系位於較深和較冷的水域，以前被認為是淺水珊瑚礁的避難所。 然而，研究發現這些生態系統和淺層珊瑚之間的關聯有限，強調需要了解它們對海洋暖化的敏感度。 中印度洋的白化事件歸因於印度洋偶極子，它導致海洋溫度上升30%，並損害了據信對暖化具有抵抗力的深處80%的珊瑚礁。

該研究的合著者菲利普·霍斯古德博士對這一發現表示驚訝，他指出，較深的珊瑚由於居住在較涼爽的水域，因此被認為能夠抵禦海洋變暖。 然而，這項研究表明，更深的珊瑚礁也面臨氣候變遷的風險。

這項研究題為“與溫躍層深度變化相關的中光珊瑚白化”，發表在《自然通訊》雜誌上。 普利茅斯大學的研究人員十多年來一直在中印度洋進行研究。 在研究巡航期間，他們結合使用衛星產生的數據、現場監測和水下機器人來收集有關該地區海洋學和生物多樣性的資訊。

研究人員在 2019 年 XNUMX 月的一次研究巡航中發現了珊瑚受損的證據。帶有監視攝影機的遠端操作水下航行器捕獲了白化珊瑚的圖像，而淺水珊瑚礁沒有顯示白化跡象。 對航行期間收集的數據以及有關海洋溫度的衛星資訊的進一步分析表明，白化是由溫躍層加深引起的，這是由於氣候變遷放大了自然變化週期。

該研究強調了中光珊瑚生態系統對熱壓力的脆弱性，並強調了監測深海海底的重要性。 自白化事件以來，大部分珊瑚礁的恢復表明中光珊瑚有恢復的潛力，但也引起了人們對未來白化事件對珊瑚死亡率和生物多樣性喪失的影響的擔憂。

研究人員得出的結論是，擴大我們對氣候變遷對深水珊瑚影響的了解至關重要，因為這些生態系統在很大程度上仍未得到充分研究。 厄爾尼諾現象和印度洋偶極子的綜合影響正在加劇該地區所感受到的影響，強調需要進一步研究和保護工作來保護這些重要的棲息地。

來源：

– 普利茅斯大學：（未提供 URL）

– EcoWatch：（未提供 URL）