神經系統和免疫系統之間錯綜複雜的舞蹈：來自神經免疫軸的見解

儘管神經系統和免疫系統是不同的實體，但它們之間有著複雜的相互依賴關係。 這兩個系統之間複雜的舞蹈，被稱為神經免疫軸，在協調大腦、皮膚和胃腸道的各種生理過程中發揮著至關重要的作用。 這些系統中細胞之間的通信讓哈佛醫學院免疫生物學家 Isaac Chiu 等科學家著迷。

Chiu 的研究重點是揭示神經退化、細菌性皮膚感染以及腦膜炎、炭疽和結腸炎等微生物感染中 T 細胞、小膠質細胞和細菌之間複雜的相互作用。 他的發現揭示了疼痛和發炎的新機制，揭示了神經元、免疫細胞和微生物在這些過程中的作用。

疼痛是身體感知危險的基本能力，與免疫系統有密切關係。 傷害感受器神經元負責介導疼痛，透過雙向串擾與免疫細胞相互作用。 免疫細胞產生的物質可以直接影響神經，使它們對疼痛更加敏感。 反過來，傷害感受器儲存免疫細胞可以感知的神經肽，進而影響它們的行為。

Chiu 的研究團隊專注於降鈣素基因相關勝肽 (CGRP) 等神經勝肽及其與免疫細胞，特別是巨噬細胞、嗜中性球、單核球、T 細胞和 B 細胞的相互作用。 研究團隊發現，這些神經肽和免疫細胞受體之間的相互作用可以影響細胞激素的產生、巨噬細胞極化、嗜中性球募集和 T 細胞反應。 這些神經肽在免疫中發揮強大的調節作用。

在微生物感染的背景下，Chiu 的團隊發現了關於疼痛纖維如何被細菌劫持的有趣見解。 例如，在肺炎鏈球菌和無乳鏈球菌引起的腦膜炎中，這些病原體會透過一種稱為肺炎球菌溶血素的成孔毒素來活化傷害感受器神經元。 這種活化導致 CGRP 的產生，進而抑制巨噬細胞產生保護性細胞因子，使細菌能夠生存並更容易侵入大腦。

透過研究，Chiu 和他的團隊已經能夠操縱動物模型中的神經免疫軸，以增強免疫系統抵抗腦膜炎等細菌感染的能力。 透過針對特定的分子相互作用並使用體內和體外方法，他們深入了解了神經元、免疫細胞和微生物之間的複雜相互作用。

這項研究對治療策略具有重要意義。 透過針對疼痛途徑，例如阻斷 CGRP，有可能增強針對感染的免疫反應。 對神經免疫軸的理解為治療各種疾病和感染開啟了全新的可能性領域。

資料來源：《科學家》、Wiley 線上圖書館、《自然評論免疫學》、國家牙科和顱顏研究所