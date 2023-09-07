單獨的隱秘地點和輕鬆的河浸：阿巴拉契亞步道的第 145 天

在阿巴拉契亞小道的第 145 天，這位徒步旅行者睡了一個安穩的覺，並於 9:35 醒來，感覺神清氣爽。 在單獨的秘密地點度過了一個悠閒的早晨後，他們以一杯巨大的能量飲料作為早餐開始了徒步旅行。 帶著更輕的背包和咖啡因的提振，他們在出發時精神抖擻。

在早上進行一段漫長的下坡之前，這位徒步旅行者還有一座 4 千米的山峰需要征服。 他們正在朝著征服新罕布什爾州所有 48 座海拔 4,000 英尺以上山峰的目標取得進展。 至此，他們已經完成了十九座巔峰。

在徒步旅行期間，徒步旅行者喜歡聽有聲讀物，並期待盡快完成它。 他們計劃在漫步緬因州森林時開始創作梭羅的《緬因森林》。 在安德羅斯科金河 (Androscoggin River) 偶遇徒步旅行者，我們在水中暢遊一番。 他們花了一些時間與其他徒步旅行者聊天，甚至在 YouTube 上觀看了一部名為《功夫之怒》的電影預告片。

下午 3 點左右回到步道後，徒步旅行者遇到了一些自國家奧委會以來從未見過的熟悉面孔。 他們回顧了自上次會議以來所走過的 1,500 多英里的路程。 儘管由於河水傾角而繞道而行，徒步旅行者還是在山峰上找到了合適的隱形帳篷地點。 他們在火邊享用了簡單的晚餐，包括佛蒙特州切達干酪、薩拉米香腸、牛肉條、chia mio 和糖果。 為了補充營養，他們還服用了多種維生素軟糖。

當徒步旅行者安頓下來過夜後，他們期待著第二天早點出發。 他們的目標是到達 Speck Pond 和附近的避難所，標誌著他們進入了這條路線的最後一個州：緬因州。 這將是一段 21 英里的旅程，讓他們更接近完成全程徒步冒險。

來源：

- 冒險檔案 - https://adventurearchives.org/

- 迷航 - https://thetrek.co/