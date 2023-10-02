紅海研究表明，數據驅動的區域海洋模型對於規劃至關重要

阿卜杜拉國王科技大學 (KAUST) 的研究人員最近進行的一項研究強調了將細粒度區域數據納入海洋模型以實現準確規劃和決策的重要性。 該研究重點關注紅海地區，並利用高解析度海洋模型首次對紅海環流進行精確的歷史重建。

傳統的全球海洋模式使用粗網格，無法對較小區域海洋進行準確分析。 這種限制具有重大的財務和科學影響，因為產業和研究人員依賴的全球數據無法捕捉區域水域的具體特徵。

為了解決這個問題，阿卜杜拉國王科技大學的研究人員整合了所有可用的衛星和現場海洋數據，結合改進的測深技術並採用高解析度空間網格。 他們也透過廣泛的敏感性實驗微調了海洋模型參數。 結果是一種計算效率高的整合方法，可以解釋不確定性並準確地描述紅海的物理現象。

紅海再分析揭示了當前環流、溫度、鹽度和海洋行為的新特徵，這些特徵在全球模型中並不明顯。 它準確地再現了季節異常、鹽度的年際變化以及溫度和海平面趨勢。 值得注意的是，它在夏季確定了穿過曼德海峽的三層輸運流，先前在全球模型中模擬為兩層輸運流。

這項研究的結果證明了使用當地數據產生準確的區域模型和數據集進行決策的重要性，特別是與紅海地區正在進行的大型開發項目有關。 該研究強調了數據驅動的區域海洋模式在提高我們對區域氣候模式和動態的理解和預測方面的價值。

研究小組的工作成果發表在《美國氣象學會公報》。

定義：

– 再分析：透過將所有可用的觀測結果同化到模型中，使用數值模型產生過去氣候條件的新資料集的過程。

– 測深：測量海洋、大海或湖泊的水深。

– 整合方法：一種結合多個模型模擬的方法，為所研究的系統提供更穩健、更準確的表示。

來源：

– Sanikommu, S. 等人。 （2023）。 高解析度區域海洋再分析的案例：以紅海為例。 美國氣象學會公報，DOI：10.1175/BAMS-D-21-0287.1

– “紅海研究顯示，數據驅動的區域海洋模式對於規劃至關重要。” Phys.org，https://phys.org/news/2023-10-data-driven-regional-ocean-essential-red.html。 瀏覽日期：2 年 2023 月 XNUMX 日。