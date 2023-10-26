一睹黑暗星系的神秘世界

暗物質是一種神秘而難以捉摸的物質，構成了我們宇宙的重要組成部分，它繼續讓天文學家著迷。 雖然暗物質在很大程度上仍然無法觀測到，但科學模型表明，暗物質佔宇宙的 26%，超過了我們可以看到的普通物質的數量。

在探索宇宙秘密的過程中，天文學家遇到了主要由暗物質組成的星系。 其中一個發現是 44 年的蜻蜓 2016 超漫射星系 (UDG)。儘管它的質量與我們的銀河系相當，但缺乏明亮的恆星和典型的星系結構暗示了暗物質在這個神秘星系中的主導地位。

科學家也發現了“近暗星系”，它們還沒有達到完全黑暗的程度。 這些星系的光度有限，並且含有大量的暗物質。 在一項突破性的發現中，研究人員最近可能發現了迄今為止最大的近暗星系。

這個天體被稱為「Nube」星系，估計已有大約 10 億年的歷史。 它的發現是透過對 IAC Stripe 82 Legacy Project 收集的數據進行分析得出的，該項目重點關注 SDSS 望遠鏡拍攝的天空的特定區域。 Nube 的與眾不同之處在於其半質量半徑達到 22,500 光年，是 UDG 平均半徑的三倍。

此外，努貝星系的光發射水平極低，導致其表面亮度僅為 26.75 mag/arcsec2。 從這個角度來看，常規 UDG 已被認為是可觀測宇宙中最微弱的星系之一，其表面亮度要亮十倍。 事實上，超過 22 星等/角秒的深空天體被認為是微弱的，完全黑暗的天空表面亮度為 21.8 星/角秒。

努貝星的恆星質量約為太陽的 390 億倍，與銀河系的光度相比顯得黯然失色。 然而，值得注意的是，即使是典型的 UDG 所含的恆星數量也僅為我們所在星系的 1%，這使得比較這兩種類型的星係有些不公平。

努貝星系的發現引發了科學家對其起源和獨特性質的熱烈討論。 它的奇特性質是它形成的結果，還是後來又發生了一些改變？ 未來為解開這些黑暗星系之謎提供了令人興奮的前景。

常見問題

Q：什麼是暗物質？

答：暗物質是一種不發射、吸收或反射光的物質形式，使其透過傳統手段不可見且無法檢測到。 據信它約佔宇宙的26%。

Q：什麼是近暗星系？

答：近暗星係是指光度有限且含有大量暗物質的星系。 這些星系並非完全黑暗，但接近滿足該定義。

Q：努貝星係是如何被發現的？

答：Nube 星係是透過分析 IAC Stripe 82 Legacy 計畫的數據而確定的。 該項目重點關注 SDSS 望遠鏡拍攝的天空特定區域。

Q：努貝星系與銀河系相比如何？

答：努貝星系的恆星質量約為太陽的 390 億倍，而銀河系的質量約為太陽的 3,800 倍。 然而，比較兩者是具有挑戰性的，因為即使是典型的 UDG 的恆星也比銀河系少得多。

Q：暗星系的發現意味著什麼？

答：暗星系的發現引發了關於此類天體的起源和性質的有趣問題。 科學家們對它們的奇特特性是在形成過程中出現的還是後來變革事件的結果感到著迷。