雙黑洞可能比之前認為的更穩定

科學家發現雙黑洞可能比原想的更穩定。 當大質量恆星坍縮成無限密集的「奇點」時，這些黑洞就形成了。 由於質量比太陽大得多，它們具有強大的引力，甚至連光也無法逃脫。 通常，當兩顆大質量恆星相互繞時，就會形成雙星黑洞。

當這些黑洞移動時，它們會產生重力波，將角動量帶離系統。 這導致黑洞螺旋在一起，最終碰撞並形成一個更大的黑洞。 先前，人們認為這個過程是不可避免的，雙黑洞總是會成為孤立的物體。

然而，科學家現在了解到宇宙正在膨脹，並且由於所謂的暗能量，這種膨脹正在加速。 這種暗能量使黑洞位於不斷膨脹的時空結構中，這增加了它有助於保持雙黑洞分離的可能性。

南安普敦大學和劍橋大學的研究人員透過複雜的數學模型探索了這個想法。 他們發現兩個不旋轉的黑洞可以平衡存在，宇宙的膨脹抵消了它們的引力。 這意味著從遠處看，一對處於平衡狀態的黑洞看起來就像一個單一的黑洞，因此​​很難偵測它是單一物體還是雙星系統。

此外，雙黑洞之間的引力會阻止宇宙膨脹將它們推得太遠。 研究人員相信，他們的發現可以適用於旋轉黑洞，甚至更複雜的具有多個物體的黑洞系統。

這項研究發表在《物理評論快報》雜誌。

來源：

–南安普敦大學

– 劍橋大學