最近，安裝在托洛洛山美洲天文台智利維克托·M·布蘭科4 米望遠鏡上的暗能量相機拍攝到的一張照片揭示了殼星系NGC 3923 令人驚嘆的層次。該星系距離我們約70萬光年。地球，NGC 3923 是一個橢圓星系，具有類似洋蔥的同心層。 這些層向太空延伸了 150,000 光年的廣闊距離。

這張迷人的圖像顯示了星系的對稱結構，據信該星係是由於星系合併而形成的。 在這個過程中，較大的星系逐漸從較小的螺旋星系盤中吸引恆星。 當這些恆星融入較大星系的光環時，會形成同心圓殼，從而形成 NGC 3923 獨特的外觀。

NGC 3923 因其外殼令人難以置信的特性而脫穎而出，這就是它被認為是非凡的原因。 它不僅擁有所有已觀測到的殼層星系中已知最大的殼層，而且殼層數量最多，最內層和最外層的半徑比也最大。

這個貝殼星係可能包含多達 42 個貝殼，這些貝殼比其他貝殼星系中發現的貝殼相對更微妙。 最外層的殼層首先形成，隨後的殼層逐漸發展到靠近 NGC 3923 核心的位置。這個星系的直徑跨越 150,000 光年，比我們的銀河系大約 50%。

與其他往往表現出更多傾斜特徵的殼層星系相比，NGC 3923 殼層的對稱性進一步凸顯了其獨特性。 這些顯著的特徵體現了星系根據其特定條件可以體現的獨特演化和結構。

有趣的是，最近的暗能量相機影像還捕捉了其他幾個星係以及位於影像頂部的星系團 PLCK G287.0+32.9 周圍的一個值得注意的引力透鏡。 當大型物體擁有強大的引力場時，就會發生重力透鏡效應，這些重力場會彎曲和放大來自遠處光源的光線，導致它們看起來被拉伸。

NOIRLab 官員表示，重力透鏡使天文學家能夠探索有關宇宙的深刻問題，例如暗物質的性質和定義宇宙膨脹的哈伯常數的測量。

資料來源：NSF 的 NOIRLab