採取步驟實現自我維持的太空任務：在太空種植食物

美國太空總署一直致力於開發月球和火星任務，但他們面臨的一項挑戰是如何在太空人長期停留在太空期間為他們提供食物。 目前，國際太空站上的太空人依賴預包裝食品，這些食品需要定期補給，並且可能無法提供最佳營養。 為了解決這個問題，研究人員正在研究在任務期間種植食物的可能性。

這項研究的第一步是確定合適的植物進行測試。 2015年，美國太空總署與邁阿密仙童植物園合作啟動了一個名為「生長在地球之外」的計畫。 該計劃涉及美國各地數百個初中和高中科學課程，在類似於太空站條件的棲息地中種植不同的種子。 在這些教室裡茁壯成長的種子隨後被轉移到美國太空總署肯尼迪太空中心的一個房間中進行進一步測試。 如果它們在這種微重力環境中繼續生長良好，就會被送到太空站進行進一步評估。

除了植物選擇之外，美國太空總署也一直在測試可以容納微重力花園的設施。 此類設施之一是蔬菜生產系統，也稱為 Veggie。 這是一個簡單且低功率的室，最多可容納六株植物。 這些種子生長在小織物「枕頭」中，船員們會照料這些種子並用手澆水，就像照料地球上的花園一樣。 這些太空花園幫助研究人員了解植物如何在微重力條件下生長和適應，以及需要採取哪些措施來確保它們的健康和生產力。

透過開發在太空種植食物的技術和工藝，美國太空總署的目標是減少對定期補給任務的依賴，並長期為太空人提供新鮮、營養的食物。 這項研究不僅有利於未來的月球和火星任務，而且對地球上的永續農業也有影響。

來源：物理