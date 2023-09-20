發表在《當代生物學》上的一項新研究表明，與恐龍等其他大型爬行動物相比，被稱為鱷形類的古代鱷魚祖先生長得更慢。 研究人員檢查了在南非發現的 200 億年前的鱷魚化石的內部結構，發現它們的生長速度與其現代後代的生長速度相似。 這挑戰了現有的觀點，即現存鱷魚生長緩慢是其久坐、半水生生活方式的結果。

該研究還檢查了新發現的生活在 210 億年前的巨型鱷魚祖先的化石。 這些化石是在南非 Qhemegha 村發現的。 透過研究這些古代骨骼的特徵，例如年度生長和骨組織，研究人員確定新物種的生長速度比同時代的其他大型爬行動物慢。 他們還發現，這種緩慢的生長策略在鱷魚形體的整個演化過程中一直存在，最近的物種甚至進一步減慢了生長速度。

有趣的是，研究人員認為，在三疊紀末期的大滅絕事件中，緩慢的生長策略對鱷形類動物的生存發揮了重要作用。 雖然恐龍被認為是透過快速生長而在滅絕中倖存下來的，但生長緩慢的鱷魚形動物卻在滅絕事件後設法生存並繁衍生息。 這種生長策略的明顯差異最終導致了鱷魚和鳥類（它們的近親）的分歧。

這些發現提供了對鱷魚進化歷史的深入了解，並揭示了影響其生長速度的因素。 該領域的進一步研究將有助於我們了解不同物種如何隨著時間的推移而適應和進化。

資源：

– 「鱷魚幹譜系緩慢生長的起源」發表在《當代生物學》。

– 金山大學

（文章引述：“鱷魚的祖先慢慢變老”，取自https://phys.org/news/2023-09-crocodilians-ancestors-grew-slowly.html）