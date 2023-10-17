美國太空總署的黎明任務在穀神星上發現了複雜的有機物

美國太空總署的黎明任務在小行星帶最大的天體穀神星上有了令人興奮的發現。 在這顆矮行星上發現了複雜的有機分子，引發了人們對其起源以及這對穀神星潛在宜居性意味著什麼的疑問。

這些複雜有機物的起源仍然是一個有爭議的話題。 有些人認為它們可能是由彗星或其他富含有機物的撞擊物運送到穀神星的，而其他人則認為它們可能是在矮行星本身存在鹹水的情況下形成的。 不管它們的起源如何，這些分子都受到了穀神星表面傷痕累累的無數撞擊的影響。

美國地質學會 GSA Connects 2023 會議上提出的新研究揭示了這些影響如何影響穀神星的有機物，以及這對於確定其起源和評估這顆矮行星的宜居性意味著什麼。

這項由約翰霍普金斯大學應用物理實驗室的行星科學家泰里克達利領導的研究表明，有機物比之前想像的更廣泛，並且似乎能夠抵禦類似穀神星條件的影響。 這表明穀神星上的有機物可能更常見，並且在這顆矮行星的暴力歷史中倖存下來。

為了更了解撞擊對穀神星有機物的影響，研究團隊在美國太空總署艾姆斯垂直砲靶場進行了一系列實驗。 這些實驗複製了穀神星典型的撞擊條件，可以與黎明號太空船收集的數據進行直接比較。

此外，該團隊還使用了一種新的數據分析技術，結合了黎明相機和成像光譜儀的數據。 這使他們能夠更詳細地研究有機物並深入了解其起源。

總的來說，這項研究有助於我們了解穀神星上複雜有機物的存在及其面對影響的恢復能力。 未來計畫對這顆矮行星進行進一步探索，希望能發現更多關於其宜居性和地球以外生命存在潛力的線索。

來源：

– NASA（美國國家航空暨太空總署）：https://www.nasa.gov/