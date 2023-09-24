麻省理工學院生物學家發現在核仁中形成生物分子凝聚物的蛋白質

麻省理工學院的生物學家發現了一種名為 TCOF1 的蛋白質，它對於細胞核仁內稱為纖維中心 (FC) 的生物分子凝聚體的形成至關重要。 核仁是負責產生核醣體的細胞器。 FC 的形成意義重大，因為它代表了大約 300 億年前核仁組織中發生的演化變化。

研究小組假設，核仁內凝聚物的演化可能是透過分割不同的生化反應來簡化核醣體的組裝。 了解 FC 的形成和功能可以深入了解細胞內其他凝聚物的演變。

先前，該團隊已經鑑定出富含低複雜性區域（LCR）的蛋白質區域，該區域似乎參與了冷凝物的形成。 LCR 是多次重複的胺基酸序列。 研究人員發現，TCOF1（一種富含谷氨酸 LCR 的核仁蛋白）在生物分子組裝支架中發揮至關重要的作用。

當 TCOF1 在細胞中表現時，會形成冷凝物，包括 FC 中常見的蛋白質。 這項發現使研究人員能夠更容易研究FC的功能，並為研究細胞中其他凝聚物的形成和作用提供了基礎。

這項研究由麻省理工學院的生物學家進行，為核仁內生物分子凝聚物的形成及其在細胞過程中的潛在影響提供了寶貴的見解。 這項研究發表在《細胞報告》雜誌。

來源：

– 麻省理工學院：麻省理工學院是麻薩諸塞州劍橋市一所著名的私立研究型大學。

– Cell Reports：由 Elsevier 旗下 Cell Press 出版的同行評審科學期刊，報告生命科學各個學科的新生物學見解。