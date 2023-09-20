研究確定了 COVID-19 與認知症狀之間的潛在分子聯繫

發表在 PNAS Nexus 上的一項研究揭示了 COVID-19 與感染者經歷的「腦霧」等認知症狀之間存在潛在的分子聯繫。

據觀察，COVID-19 感染會使已有阿茲海默症的患者病情惡化。 此外，與未感染的人相比，感染了 COVID-19 的人患阿茲海默症的風險可能更高。

在克里斯蒂娜·迪·普里米奧（Cristina Di Primio）和她的同事的帶領下，研究人員調查了 SARS-CoV-2 感染對阿茲海默症相關生化變化發展的影響。 他們使用人類神經母細胞瘤細胞培養物和小鼠進行了實驗。

研究結果表明，當 SARS-CoV-2 病毒感染神經元細胞或小鼠大腦時，它會與一種名為 Tau 的微管相關蛋白質相互作用。 在患有阿茲海默症的個體中，Tau 蛋白會在神經元中纏結和聚集。 該病毒會導致 Tau 在特定結合位點過度磷酸化，類似於阿茲海默症患者中該蛋白的行為。

Tau 的過度磷酸化增加了聚集體形成的可能性。 此外，研究人員觀察到受感染細胞中不溶性 Tau 蛋白顯著增加，這表明該蛋白質發生了病理變化。

目前尚不清楚這些變化是病毒的直接結果還是阻止病毒複製的細胞防禦反應的一部分。 為了充分理解這些發現的含義，需要進一步的研究。

COVID-19 與認知症狀之間這種潛在分子聯繫的發現凸顯了該病毒與神經系統健康之間的複雜關係。 它為未來研究預防或治療 COVID-19 患者認知障礙的策略開闢了途徑。

來源：

Cristina Di Primio 等人，嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒 2 感染導致神經元中 Tau 病理特徵，PNAS Nexus (2023)。