探索海王星：最外層行星任務的新提議

行星科學家長期以來一直對太陽系最外層的行星海王星著迷，但由於其距離極遠，將太空船送入軌道或登陸海王星已被證明是一項重大挑戰。 然而，一群研究人員為未來的海王星任務提出了一個全新的想法，其中涉及利用海王星最大的衛星海衛一的稀薄大氣層。

在最近的一篇論文中，研究人員強調了NASA 將於2022 年成功完成充氣減速器(LOFTID) 的近地軌道飛行測試。他們提議使用一種類似LOFTID 的裝置（稱為航空殼）在太空船接近時減速。海衛一。 儘管海衛一的大氣層氣壓不到地球大氣層的1/70,000，但研究人員發現它仍然可以提供足夠的減速，使太空船進入圍繞海王星的捕獲軌道。

為了實現這一目標，軌道飛行器需要下降到距海衛一表面 6 英里（10 公里）的低處。 與其他任務想法不同，海衛一缺乏重要的山脈，降低了災難性碰撞的風險。 研究人員估計，利用航空殼技術，海王星任務可以在短短 15 年內完成，比目前的任務概念短得多。

此外，這項擬議的任務還將提供研究海衛一的機會，海衛一被認為是太陽系中最奇特的天體之一。 海衛一被認為是一個被捕獲的柯伊伯帶天體，從距其表面僅幾公里的地方近距離觀察海衛一將產生有價值的科學見解。

雖然海王星返回任務由於距離遙遠而面臨許多挑戰，但這項創新提案提供了一個有前途的解決方案。 透過利用海衛一的大氣層，科學家可以克服到達並圍繞這顆神秘行星運行的一些障礙。 要將這項提議變為現實，需要進一步的研究和技術進步。

定義：

1. LOFTID – 充氣減速器的近地軌道飛行測試，這是 NASA 的一項計劃，旨在開發充氣防護罩，以在大氣下降期間保護太空船。

2. 航空外殼－進入大氣層時使用的保護殼或防護罩，用於降低太空船的速度並保護其免受極端高溫的影響。

3.柯伊伯帶－海王星以外太陽系的一個區域，包含許多小型冰體，被認為是早期太陽系的遺跡。

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