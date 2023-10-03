可可多酚對菁英足球員腸道通透性的影響

在《營養雜誌》最近發表的一項研究中，來自義大利的研究人員研究了可可多酚對精英男子足球員劇烈體育鍛煉引起的腸道通透性的影響。 研究人員發現，與對照組相比，連續 30 天攝取黑巧克力形式的可可會導致運動員腸道通透性降低。

腸道屏障是一種多層結構，可以吸收營養，同時限制毒素、病原體和抗原進入血液。 包括運動在內的多種因素都會影響腸道屏障的完整性並誘導腸道通透性。 劇烈運動已被證明可以增加腸道通透性，但多酚等抗氧化劑的作用尚不清楚。

該研究招募了 24 名精英男子足球員和 23 名從事其他運動的業餘男子運動員。 在研究的第一階段，使用血液生物標記比較了兩組之間的腸道屏障完整性。 與業餘運動員相比，精英運動員的腸道通透性標記物水平明顯更高。

在第二階段，菁英運動員被隨機分配到一組，除了常規飲食外，每天還攝取40克黑巧克力，而對照組則只遵循常規飲食。 30天后，對照組的腸道通透性標記物水平增加，而食用黑巧克力的組別與基線水平沒有顯著差異。 當比較兩組之間的標記水平時，食用巧克力的組別的數值明顯較低。

也進行了體外研究，以了解可可多酚影響腸道通透性的機制。 用可可多酚處理的人體腸道細胞顯示出由發炎刺激引起的屏障損傷的恢復。 多酚還可以減少細胞中的氧化壓力。

雖然這項研究的結果很有希望，但值得注意的是，腸道通透性的測量是透過生物標記間接測量的，而且該研究僅包括男性運動員。 此外，對照組和測試組有顯著的年齡差異。 需要進一步的研究來證實這些發現，並探索可可多酚對更廣泛人群腸道通透性的影響。

總之，這項研究表明，劇烈運動與腸道通透性增加有關，長期補充富含多酚的黑巧克力可能有助於減少精英足球員運動引起的腸道損傷。 這些發現強調了將黑巧克力納入接受強化訓練的運動員飲食中的潛在好處。

定義：

– 腸道滲透性：物質穿過腸道屏障並進入血液的能力。

– 多酚：在植物中發現的一組具有抗氧化特性的天然化合物。

– 體外：在活體外部進行的實驗，通常使用實驗室環境中的細胞或組織。

來源：

–「黑巧克力攝取量可積極調節菁英足球員的腸道滲透性：一項隨機對照研究」（營養 MDPI）