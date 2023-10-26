太空人的新工具：探索太空行走的挑戰與創新

25 月 XNUMX 日星期三，兩名勇敢的太空人在國際太空站 (ISS) 外進行太空行走，遇到了本月早些時候觀察到的令人驚奇的冷卻劑洩漏情況。 來自俄羅斯太空總署 Roscosmos 的 Oleg Kononenko 和 Nikolai Chub 急切地開始了他們的艙外活動 (EVA)，其任務是記錄和隔離散熱器中的冷卻劑洩漏。

在太空行走期間，科諾年科密切觀察了聚集的氨，它形成了不斷增長的「斑點」或「液滴」。 這種獨特的視角導致他的一根繩索受到污染，必須將其固定在袋子中並留在太空站外。 太空人為可能遇到有毒冷卻劑做好了準備，他們勤奮地清洗了他們的太空衣和工具，以確保沒有氨的痕跡返回太空站。

在記錄散熱器時，科諾年科發現了一個驚人的景象：面板表面有許多均勻的孔洞。 出於好奇，他透過無線電聯繫了莫斯科任務控制中心的飛行控制人員，稱它們具有「非常均勻的邊緣，就像被鑽過一樣」。 這些洞的混亂分佈增加了這事件的神秘性。

據信，閥門關閉時洩漏的殘留氨導致了“斑點”的形成。 俄羅斯工程師將仔細分析太空人收集的數據，以確定洩漏原因並制定未來散熱器維護的解決方案。

此外，在這次太空行走中，科諾年科和丘布成功地在瑙卡多功能實驗室模組上安裝了合成雷達通訊系統。 這個新系統將在監測地球環境方面發揮至關重要的作用。 他們還發布了一顆小型立方體奈米衛星，旨在測試太陽帆技術。 雖然太陽翼沒有按計劃展開，但任務成功地測試了部署機制。

這次令人興奮的 7 小時 41 分鐘的太空行走隨著 Poisk 艙氣閘艙口的關閉而結束。 總的來說，這是 Chub 的首次太空行走，而 Kononenko 則是令人印象深刻的第六次太空行走，使他的累積太空行走時間達到了令人印象深刻的 41 小時 43 分鐘。

常見問題解答：

Q：太空行走的目的是什麼？

答：太空行走的目的是記錄並隔離國際太空站外部散熱器的冷卻劑洩漏。

Q：太空人在太空行走期間觀察到了什麼？

答：他們觀察到冷卻劑「團」或「滴」不斷增大，以及散熱器表面上有許多均勻的孔洞。

Q：收集到的數據將如何使用？

答：俄羅斯工程師將分析數據以確定洩漏原因，並制定未來散熱器維護的解決方案。

Q：太空行走期間還執行了哪些其他任務？

答：太空人安裝了合成雷達通訊系統，並發射了一顆奈米衛星來測試太陽帆技術。

Q：太空行走持續了多久？

答：太空行走持續了7小時41分鐘。

資料來源：NASA TV、俄羅斯聯邦航太局 (Roscosmos)