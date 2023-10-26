太空行走事故：受污染的繫繩擊中太空人的面罩

最近，在國際太空站（ISS）外的一次太空行走中，一名太空人的面罩被受污染的繩索擊中，引發了一場意外事件。 美國太空總署電視台對此次太空行走進行了直播，兩位太空人奧列格·科諾年科和尼古拉·丘布參與其中。 雖然他們的任務包括各種目標，但這項任務的重點是調查本月早些時候發生的 Nauka 模組上的散熱器洩漏問題。

檢查冷卻劑洩漏被證明是一個挑戰，因為太空人最初沒有發現連接管線上有洩漏的跡象。 然而，經過仔細檢查，他們在散熱器面板接縫附近發現了痕跡。 進一步進入太空行走，在一個散熱器接頭處的管線上觀察到大量冷卻液。 太空人試圖用毛巾清理髒亂的地方，但顯然他們的毛巾不夠。

不幸的是，繫繩的一端浸入冷卻劑中並接觸到太空人的面罩。 這一事件促使兩人離開該地區並繼續執行其他任務，但任務並未按計劃進行。 用於太陽帆技術測試的奈米衛星部署失敗，安裝了合成雷達通訊系統，但其中一個面板出現問題。

太空行走結束後，太空人檢查了太空衣是否受到污染，並遵循通常的去污程序。 為了確保機組人員的安全，國際太空站內將使用額外的過濾系統，以消除空氣中殘留的冷卻劑痕跡。

洩漏最初是由國際太空站上的攝影機檢測到的，機組人員透過目視檢查 Nauka 模組上的備用散熱器來確認這一點。 該散熱器於 2010 年在最後一次太空梭任務中交付，但僅在今年俄羅斯太空行走期間安裝。

修復洩漏的後續步驟尚未由任務管理人員確定。 顯然，Kononenko 和 Chub 都成功識別並隔離了洩漏，但所需的進一步工作範圍仍不確定。 幸運的是，主冷卻劑迴路未受影響，確保了船員在這次意外事件中的安全。

常見問題解答：

Q：太空行走過程中事件是如何發生的？

答：太空人的繫繩浸在冷卻液中，不小心撞到了其中一名太空人的面罩。

Q：太空人在太空行走期間執行了哪些任務？

答：首要任務是調查並隔離 Nauka 模組散熱器上的冷卻劑洩漏問題。 他們還嘗試部署一顆奈米衛星進行太陽帆測試並安裝合成雷達通訊系統。

問：船員有沒有危險？

答：主冷卻劑迴路未受影響，機組人員沒有面臨任何直接危險。 遵循安全協議以減輕與冷卻劑洩漏相關的任何潛在風險。