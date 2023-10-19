偵測到最古老、最遙遠的快速電波爆發，突破了我們對宇宙理解的極限

麥格理大學和斯威本科技大學的科學家們取得了突破性的發現，確定了迄今為止檢測到的最古老、最遙遠的快速射電暴（FRB）。 這項研究發表在《科學》雜誌上，顯示快速電波暴提供了一種研究星際物質並擴展我們對宇宙的知識的方法。

這次射電爆發被指定為FRB 20220610A，於10 年2022 月30 日被ASKAP 射電望遠鏡捕獲。這次爆發源自一次宇宙事件，在不到一秒的時間內釋放出令人難以置信的大量能量，相當於太陽的總排放量超過XNUMX年。

透過利用 ASKAP 的碟形天線陣列，研究人員能夠精確定位無線電爆發的精確位置。 然後，他們使用位於智利的歐洲南方天文台甚大望遠鏡（VLT）來尋找源星系，結果發現它比之前發現的任何其他快速射電暴更古老、更遠。

這項發現支持了關於快速電波暴起源的現有理論，因為爆發起源於合併星系的集合。 它也凸顯了目前望遠鏡技術的局限性，因為我們只能觀測和定位過去約 XNUMX 億年內的快速電波暴。

這項研究也證實了最初由澳洲天文學家讓·皮埃爾·「J-P」·麥夸特提出的麥夸特關係，該關係表明快速射電爆發距離越遠，它在星系之間揭示的氣體就越擴散。 即使對於超過已知宇宙一半的快速電波暴，這種關係也成立。

迄今為止，大約 50 個快速電波暴已被精確定位，其中近一半是使用 ASKAP 識別的。 研究人員相信，有可能發現更多數千種這樣的宇宙現象，包括那些發生在更遠的地方的現象。

雖然快速射電暴的確切原因仍不清楚，但這項研究強調這些爆發是宇宙中常見的事件。 它們為探測星系之間的物質並加深我們對宇宙結構的理解提供了有價值的資訊。

ASKAP 目前是偵測和定位 FRB 的領先電波望遠鏡。 目前正在西澳大利亞和南非建造的未來國際 SKA 望遠鏡預計將超過 ASKAP 的能力，使天文學家能夠識別更古老、更遙遠的快速電波暴。

總的來說，這項突破性的發現突破了我們對宇宙理解的極限，並重申了快速電波爆發在解開宇宙之謎的重要性。

資料來源：《科學》、麥考瑞大學、ESO/M。 柯恩梅塞爾