幼年荊棘海星可以承受熱浪，對珊瑚礁構成更大的威脅

雪梨大學海洋生物學家最近進行的研究揭示了幼年棘冠海星對熱浪的適應能力，引發了人們對氣候變遷可能加劇珊瑚礁破壞的擔憂。 荊棘冠海星原產於大堡礁，被認為是最重要的珊瑚掠食者之一。 就珊瑚死亡率而言，它們造成的損害僅次於氣旋和白化事件。

這項由瑪麗亞·伯恩教授領導並發表在《全球變遷生物學》雜誌上的研究表明，幼年的棘冠海星能夠忍受對珊瑚致命的高溫。 這種恢復能力使它們能夠在熱浪中生存下來，並作為肉食性捕食者以新生長的珊瑚為食，繼續其生命週期。

研究結果表明，即使成年棘冠海星數量因氣候變遷導致的海洋變暖而減少，草食性的幼年海星也可以耐心等待合適的條件，成長為以珊瑚為食的掠食者。 這可能會導致捕食者數量的復甦和對珊瑚礁的進一步破壞。

當水溫上升 1-3 攝氏度時，氣候變遷就已經導致珊瑚白化和死亡。 研究發現，幼年的棘冠海星可以承受導致珊瑚白化的三倍的高溫。 這種能力，加上它們對珊瑚白化和死亡產生的碎石棲息地的偏好，使得它們的數量隨著時間的推移逐漸增加。

研究人員也確定了有助於幼年棘冠海星在暖化條件下生存的因素。 它們的體型較小，降低了它們的生理需求，而它們以各種食物來源（包括珊瑚藻）為食的能力增強了它們的恢復力。

該研究的合著者馬特·克萊門茨表示，研究結果強調了白化引起的珊瑚死亡在導致棘冠海星爆發中的潛在作用。 天敵的喪失和水中營養物質的累積也加劇了氣候變遷對珊瑚礁的影響。

需要進一步的研究來了解這些發現對海洋生態系統和珊瑚礁保護的影響。

參考：

「幼年等待階段的荊棘冠海星在熱浪條件下具有恢復能力，導致珊瑚白化和死亡」作者：Maria Byrne，http://dx.doi.org/10.1111/gcb.15912