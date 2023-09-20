珊瑚群的大小和形狀決定海洋的複雜性和健康狀況

夏威夷大學希洛分校的研究生索菲亞·費雷拉 (Sofia Ferreira) 最近與海洋科學家合作進行的一項研究強調了珊瑚群的大小和形狀在決定海洋生態系統的複雜性和健康方面的重要性。 這項研究發表在《自然》雜誌上，重點是預測關島的珊瑚礁如何影響棲息地的複雜性。

珊瑚是大自然的建築師，為海洋物種設計多樣化的棲息地和避難所。 Ferreira 的團隊使用高科技水下攝影機和 3D 攝影測量技術繪製了關島周圍 208 個珊瑚礁地點的地圖。 他們單獨評估了超過 12,000 顆珊瑚，以了解它們的大小和生長形狀。

研究發現，珊瑚群的每條曲線和角度在維持多種海洋物種方面都發揮著至關重要的作用。 研究人員得出結論，珊瑚群的大小和形態是關島珊瑚礁棲息地複雜性的強大預測因素，應納入珊瑚礁監測計畫。

珊瑚礁正面臨著來自當地和全球壓力源的日益嚴重的威脅。 了解這些生態系統的內部運作對於它們的保護至關重要。 費雷拉希望他們的發現為未來研究氣候變遷下珊瑚礁棲息地波動對珊瑚礁相關生物的影響提供希望並提供見解。

這項研究有助於我們了解珊瑚群落特徵與海洋生態系統複雜性之間的複雜關係。 透過深入了解珊瑚群落如何塑造其周圍的棲息地，研究人員可以製定更有效的保護策略來保護這些重要的生態系統。

來源：

– Sofia B. Ferreira 等人，使用基於特徵的方法預測關島珊瑚礁的棲息地複雜性，科學報告（2023 年）。

DOI: 10.1038/s41598-023-38138-1

– 夏威夷大學希洛分校（來源文章）