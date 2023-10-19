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所有四個 RS-25 引擎均安裝在 NASA 的 Artemis 2 核心級上

By加布里埃爾博塔

十月六日
所有四個 RS-25 引擎均安裝在 NASA 的 Artemis 2 核心級上

NASA 的 Artemis 計畫旨在將太空人送回月球，該計畫達到了一個重要的里程碑，將所有四個 RS-25 引擎安裝到 Core Stage-2 上，用於 Artemis 2 任務。 發動機成功安裝到推進和航空電子系統上，標誌著該計劃向前邁出了一大步。 核心級高 212 英尺，配備兩個大型液體推進劑罐和四個 RS-25 引擎。

安裝過程於20 月初開始，最終的引擎於XNUMX 月XNUMX 日安裝。 NASA 表示，將所有四台引擎固定並安裝到舞台上是一個耗時的過程，涉及緊固各種部件並進行測試和檢查，以確保正確安裝。表現。

儘管 Core Stage-2 已經取得了進展，但米丘德組裝廠的焊接問題暫時減緩了 Core Stage-3 的工作，而這對於 Artemis 3 任務至關重要。 然而，美國宇航局對找到解決方案持樂觀態度。 Core Stage-2 預計將於今年稍晚完成，而 Core Stage-3 則計劃於 2024 年底或 2025 年初完成。

除了引擎安裝之外，改進後的 RS-25 引擎還進行了首次認證測試。 引擎測試時間為 550 秒，超出了要求的持續時間 50 秒。 此次測試是 12 年計畫進行的 2024 項測試中的第一項，旨在評估新引擎零件的功效。

儘管取得了進展，美國太空總署的阿爾忒彌斯計畫仍因其可持續性和高成本而面臨批評。 該計劃中使用的完全消耗性 SLS 月球火箭被監察長認為無法負擔。 然而，美國太空總署仍然致力於該計劃，並正在努力解決財務挑戰。

來源：
– 來源 1：NASA
– 來源 2：NASASpaceFlight

By 加布里埃爾博塔

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