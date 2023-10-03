聖地亞哥吉托火山繼續釋放氣體和火山灰

國家地震學、火山學、氣象學和水文學研究所 (INSIVUMEH) 報告稱，聖地牙哥吉托火山持續排氣和中度爆炸。 這些火山活動導致形成了火山穹頂上方 500 公尺的氣柱。 此外，週期性爆炸會產生雪崩以及氣體和火山灰柱，氣體和火山灰柱延伸至海拔 3,300 公尺的高度，並向西擴散。

火山活動導致聖地牙哥吉托火山附近出現細小的火山灰顆粒和霧環境。 這些情況可能會影響附近社區的健康和安全。

此外，有可能在不同方向上發生長程火山碎屑流。 針對此潛在危險，CONRED（國家減災協調組織）執行秘書處建議居住在火山附近的居民應聯繫當局並熟悉該地區的應對計畫。

對於居民來說，了解正在進行的火山活動並採取必要的預防措施以確保他們的安全至關重要。 有關富埃戈火山和帕卡亞火山活動的定期更新和資訊可以透過 INSIVUMEH 發布的每日火山學公告取得。

保持警惕並遵循當局提供的指南，以減輕與火山活動相關的風險。

定義：

– 脫氣：從火山岩漿中釋放氣體，例如二氧化硫和二氧化碳。

– 火山碎屑流：快速移動的熱氣體、火山灰和火山碎片的混合物，在火山爆發期間沿著火山斜坡流下。

來源：

– 國家地震、火山、氣象和水文學研究所 (INSIVUMEH) 發布的每日火山公報

– CONRED（國家減災協調組織）執行秘書處