意識研究爆發內戰：偽科學的指控

意識研究領域出現了一場有爭議的爭論，超過 100 名著名研究人員譴責整合資訊理論 (IIT) 是偽科學。 另一方面，該領域的幾位人士批評這封信不相稱且理由不充分。 兩個群體都關心意識科學的長期可信度和聲譽。

IIT 由神經科學家 Giulio Tononi 提出，這是一個雄心勃勃的理論，旨在提供數學上精確的條件來確定係統何時有意識或無意識。 這個理論的核心是資訊整合的衡量標準，用希臘字母 φ 表示。 根據 IIT 的理論，當系統整體的 φ 水平超過其任何單一部分的水平時，系統就會變得有意識。

該理論意味著意識可能比普遍認為的更普遍，接近一種“泛心論”，其中意識滲透到物理宇宙中。 然而，印度理工學院與最近受哲學家伯特蘭·羅素啟發的泛心論浪潮之間存在著實質的差異。

IIT 的批評者認為，雖然理論的某些方面已經過測試，但該理論作為一個整體缺乏實驗支持，特別是在其大膽且反直覺的含義方面。 對此，反對者認為，目前所有意識理論都缺乏實驗支持，這是神經影像技術限制的結果。

最近，印度理工學院與全球工作空間理論（一種相互競爭的意識理論）之間的「對抗性合作」進一步加劇了爭議。 合作包括共同設計實驗並事先就哪些結果有利於每種理論達成一致。 這次合作的初步結果好壞參半，有些人支持印度理工學院，有些人支持全球工作空間理論的各個面向。

IIT 可能導致衝突的一個方面是，除了科學實驗之外，它還依賴哲學反思。 這個理論從五個公理開始，支持者聲稱可以透過對意識體驗的內省來了解這些公理。 然後，這些公理被轉化為五個假設，定義了物理系統擁有意識所需的屬性。

這場爭論也可能反映出將意識科學研究與哲學方面區分開來的願望，確保意識科學被資助者和研究界視為一項嚴肅的科學事業。

意識研究的一個獨特挑戰是它涉及一種不可公開觀察的現象。 意識是透過個人主觀經驗來認識的，因此很難透過實驗證明或反駁特定的理論。 雖然科學可以對不可觀察的現象進行理論分析，但意識的獨特之處在於它不能被他人直接感知。

儘管 IIT 的支持者和批評者之間的爭論很激烈，但它揭示了意識研究領域的複雜性和持續的爭論。 隨著研究人員繼續探索意識的本質，保持嚴格的科學方法至關重要，同時承認研究本質上是主觀的現象所固有的困難。

來源：

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