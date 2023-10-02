100 多名研究人員批評綜合資訊理論，意識研究中的緊張局勢加劇

在意識研究領域，圍繞著綜合資訊理論（IIT）的有效性存在著激烈的爭論，超過100名研究人員聯名信指責其偽科學。 儘管印度理工學院提出了對意識更廣泛的理解，但批評者認為該理論缺乏全面的實證支持。 此外，一些研究人員認為，印度理工學院科學和哲學觀點的融合可能會損害其科學嚴謹性。

這封信的簽署者和 IIT 支持者之間的衝突圍繞著對意識科學的長期可信度的擔憂。 簽署這封信的人擔心，將意識科學與他們認為的偽科學理論聯繫起來會損害該領域的聲譽。 另一方面，印度理工學院的捍衛者擔心，對偽科學的毫無根據的指控會玷污整個意識科學。

IIT 由神經科學家 Giulio Tononi 提出，旨在建立精確的數學條件來確定任何系統中意識的存在。 該理論的核心是引入了一種整合資訊的度量，標記為 phi，這表明當系統整體中的 phi 多於其任何部分時，系統就會變得有意識。 因此，IIT 意味著意識可能比普遍認為的更為普遍，這與泛心論的概念一致。

然而，IIT 的反對者認為，雖然理論的某些方面已經過測試，但該理論作為一個整體，其大膽且反直覺的含義缺乏實質的實驗支持。 反駁者聲稱，實驗證據的缺乏並不是 IIT 所獨有的，而是由於神經影像技術的限制，當前意識理論面臨的一個常見挑戰。

為了追求對意識的理解，印度理工學院與另一種名為「全球工作空間理論」的理論進行了對抗性合作。 這項合作的目的是設計有利於每種理論的實驗，並防止對結果的偏見解釋。 初步結果對這兩種理論都有支持，但個人所得稅略有優勢。

值得注意的是，IIT不僅依賴科學實驗，也融入了哲學反思。 這個理論從源自個人意識經驗的五個公理開始，然後將其轉化為五個相互關聯的假設。 IIT 中添加的哲學元素可能是反對者希望將意識科學與其哲學方面區分開來的原因之一。

最終，意識的研究超越了純科學的範疇。 雖然科學旨在解釋公眾可觀察到的現象，但意識是透過個人意識私下了解的。 意識的這種獨特特徵對理論的實驗論證提出了挑戰。 然而，它也允許探索主觀經驗和感受，使意識研究有別於其他科學事業。

來源：

– [來源 1]

– [來源 2]