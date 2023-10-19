確定恆星的基本參數：分析巴納德星

本文討論了確定恆星基本參數的重要性，並對巴納德星進行了詳細的光譜分析。 了解這些參數對於天文物理學的各個領域都很重要，從研究星系演化到深入了解系外行星的內部結構。

該分析基於使用 CFHT/SPIRou 獲取的巴納德星的高品質近紅外線 (NIR) 光譜，該光譜在 H 波段的信噪比超過 2500。 該光譜與 PHOENIX-ACES 恆星大氣模型進行了比較。 有趣的是，雖然觀察到的光譜包含數千條線，但模型中存在許多在觀察到的數據中看不到的線，反之亦然。

連續光譜不匹配、未解決的污染以及偏離預期波長的譜線等幾個因素被認為是豐度測定的潛在偏差來源。 為了克服這些挑戰，作者從 NIR 觀察到的 10,000 多個譜線中確定了數百個可靠譜線的簡短列表，可用於化學光譜。

本研究提出了一種確定慢速旋轉 M 矮星的有效溫度和整體金屬豐度的新方法。 這種新方法不使用批次光譜擬合方法，而是利用多組譜線。 利用此方法確定巴納德星的有效溫度約為3231 K。此結果與乾涉法所得的數值一致。

該研究還提供了巴納德星 15 種不同元素的豐度測量結果，其中包括這顆恆星以前從未報導過的四種元素（K、O、Y、Th）。 這些發現強調了改進當前大氣模型以充分利用近紅外光譜來了解巴納德星等恆星的性質和組成的重要性。

來源：astro-ph.EP