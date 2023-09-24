新研究顯示咖啡中的葫蘆巴鹼可以改善記憶和學習

筑波大學研究人員最近進行的一項研究表明，咖啡、葫蘆巴籽和蘿蔔中發現的葫蘆巴鹼 (TG) 可以增強小鼠的記憶力和空間學習能力。 研究採用綜合方法，結合認知和分子生物學視角，探討 TG 對與年齡相關的認知衰退的影響。

研究人員給予老化加速小鼠 8 (SAMP8) 小鼠口服 TG，持續 30 天。 然後對小鼠進行莫里斯水迷宮測試，以評估它們的空間學習和記憶表現。 結果顯示，與對照組相比，TG 治療小鼠的表現顯著改善。

為了了解潛在的分子機制，研究人員對海馬體進行了全基因組轉錄組分析。 他們發現 TG 調節與神經系統發育、粒線體功能、ATP 合成、發炎、自噬作用和神經傳導物質釋放相關的訊號路徑。

此外，研究表明，TG 能夠透過訊號因子 Traf6 抑制轉錄因子 NF-κB 的激活，從而抑制神經發炎。 這表明 TG 有潛力透過改善空間學習和記憶來預防和緩解與年齡相關的認知衰退。

近年來，尋找能夠增強老年人認知功能的天然化合物引起了廣泛的關注。 這項研究強調了 TG 作為一種功能性化合物的潛力，可以改善與年齡相關的認知能力下降，從而為這項研究重點做出了貢獻。

總之，這項研究的結果證明了葫蘆巴鹼在改善記憶和空間學習方面的積極作用。 需要進一步的研究來探索 TG 作為治療與年齡相關的認知衰退的藥物的全部潛力。

資料來源：GeroScience – “轉錄組學和生化證據表明葫蘆巴鹼通過抑制促炎細胞因子和提高神經遞質釋放來改善衰老加速小鼠易於 8 (SAMP8) 模型的學習和記憶衰退。”