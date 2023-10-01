基於 CRISPR 的新型基因編輯工具有望治療遺傳性疾病

東京大學的研究人員開發了一種新的基因編輯工具，有可能徹底改變遺傳性疾病的治療方法。 該工具是 AsCas12f 酶的修改版本，其大小僅為常用 Cas9 酶的三分之一。 這種較小的尺寸允許更有效地將酶遞送到細胞中，從而有可能提高基因治療的有效性。

為了增強 AsCas12f 酶的編輯能力，研究小組創建了突變並設計了該酶的活性增強變體。 這些變體表現出比原始酶高 10 倍的編輯能力。 工程化的 AsCas12f 已在小鼠身上進行了測試，並顯示出有望為遺傳性疾病患者開發更有效的治療方法。

研究人員在《Cell》雜誌上發表了他們的發現，他們得出的結論是，工程化的 AsCas12f 變體可以作為體內基因治療的最小基因組編輯平台。 AsCas12f 酶的緊湊尺寸使其成為透過腺相關病毒 (AAV) 傳遞的有吸引力的候選者，而腺相關病毒 (AAV) 通常用作基因治療中遺傳物質的載體。 較小的尺寸允許更有效地將酶包裝到 AAV 載體中。

該團隊結合使用結構分析和深度突變掃描方法來識別能夠增強人類細胞中酶有效性的突變。 然後，他們使用低溫電子顯微鏡分析了 AsCas12f 的結構，並設計了具有增強編輯能力的新版本酵素。

研究人員還指出，在未來的研究中使用計算模型或機器學習來識別更好的突變組合以進一步改進的可能性。 他們相信這種方法可以應用於其他 Cas 酶，有可能導致能夠靶向多種基因的基因組編輯酶的開發。

總體而言，這種基於 CRISPR 的新型基因編輯工具有可能顯著地推進基因治療領域的發展，並改善遺傳性疾病患者的治療選擇。

來源：

– Cell：“基於 AsCas12f 的緊湊型基因組編輯工具，由深度突變掃描和結構分析衍生而來”

– 圖片來源：Hino 等人。 2023年（不含）