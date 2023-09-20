人體細胞遵循大小和數量的模式

在最近發表在《美國國家科學院院刊》上的一項研究中，麥吉爾大學的研究人員發現了人類細胞中一種令人著迷的模式，這種模式似乎在整個生物體中遵循一致的數學對稱性。 該研究揭示了細胞大小和計數之間的反比關係，表明這些變數之間存在權衡。

細胞大小和數量在人體的生長和功能中起著至關重要的作用。 然而，到目前為止，還沒有全面的研究來檢驗整個人體有機體中這些因素之間的關係。 為了填補這一空白，研究團隊編譯了來自 1,500 多個已發表來源的數據，創建了主要細胞類型的細胞大小和計數的詳細數據集。

研究結果表明，隨著細胞大小的增加，細胞數量減少，反之亦然。 這意味著給定大小類別內的細胞對人體總細胞生物量的貢獻相同。 細胞大小和計數之間的關係在各種細胞類型和大小類別中都成立，顯示體內平衡的模式一致。

研究人員估計，男性體內約有36兆個細胞，女性約有28兆個細胞，十歲兒童約有17兆個細胞。 細胞生物量的分佈以肌肉和脂肪細胞為主，而紅血球、血小板和白血球對細胞計數有顯著影響。

有趣的是，每種細胞類型都保持著一個特徵性的大小範圍，在個體的發育過程中保持一致。 這種模式在哺乳動物物種中是一致的，暗示了細胞生物學的基本原理。

總的來說，這項研究揭示了人體內細胞大小和數量之間的複雜關係。 這些發現為細胞的發育和功能提供了寶貴的見解，為生物學領域的進一步探索開闢了新的途徑。

來源：

– 美國國家科學院院刊 (2023)

– 加拿大麥基爾大學地球與行星科學系。